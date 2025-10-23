25 से 30 तक नीतीश फिर मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के सीएम फेस पर बोले संजय झा

संक्षेप: एनडीए के सीएम फेस पर विपक्ष की ओर से सवाल किए जाने के बाद जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने गुरुवार को कहा कि 2025 से 30 तक नीतीश कुमार ही एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री होंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद विपक्ष की ओर से एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा बताने की मांग कर दी। इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने \कहा कि बिहार के लोग 2025 से 30 तक नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी पर भ्रष्टाचार और घोटाले में लिप्त रहने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि लंबे समय तक पद पर रहने के बावजूद नीतीश की छवि बेदाग है।

राज्यसभा सांसद संजय झा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “आज विपक्ष ने जिनको (तेजस्वी) मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है, वे भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, नौकरी देने के एवज में जमीन लेने के केस में आरोपी हैं और अब कोर्ट में पेश होंगे। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 साल से ईमानदारी से बिहार और बिहारवासियों की सेवा कर रहे हैं। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन पर न तो भ्रष्टाचार का और न ही परिवारवाद का कोई आरोप लगा है।”

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय कुमार झा ने मीडिया से बातचीत में गुरुवार को कहा है कि अति पिछड़ा समाज पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। इसका मुख्य कारण बीते 20 वर्षों में अति पिछडा समाज के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्य हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है और उसका आम जनता से कोई लेना-देना नहीं है।

इसके पहले गुरुवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में अति पिछड़ा समाज के राजद के कई बड़े नेता जदयू में शामिल हुए। इनमें कई ने अपनी घर वापसी भी की। इनमें मुख्य रूप से वैशाली के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं राज्य मछुआरा आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष विजय कुमार साहनी, पूर्व विधानपार्षद गणेश भारती और वरिष्ठ नेता कुंडल वर्मा शामिल हैं। इन तीनों नेताओं के साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी जदयू की सदस्यता ली। संजय झा ने इन्हें जदयू की सदस्यता दिलाई।