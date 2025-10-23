Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish Kumar will again Chief Minister from 2025 to 30 says JDU Sanjay Jha on NDA CM face
25 से 30 तक नीतीश फिर मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के सीएम फेस पर बोले संजय झा

25 से 30 तक नीतीश फिर मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए के सीएम फेस पर बोले संजय झा

संक्षेप: एनडीए के सीएम फेस पर विपक्ष की ओर से सवाल किए जाने के बाद जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने गुरुवार को कहा कि 2025 से 30 तक नीतीश कुमार ही एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री होंगे।

Thu, 23 Oct 2025 11:11 PMJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का सीएम फेस घोषित किए जाने के बाद विपक्ष की ओर से एनडीए का मुख्यमंत्री चेहरा बताने की मांग कर दी। इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने \कहा कि बिहार के लोग 2025 से 30 तक नीतीश कुमार को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए उत्साहित हैं। उन्होंने महागठबंधन के सीएम चेहरा तेजस्वी पर भ्रष्टाचार और घोटाले में लिप्त रहने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि लंबे समय तक पद पर रहने के बावजूद नीतीश की छवि बेदाग है।

राज्यसभा सांसद संजय झा ने गुरुवार को सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, “आज विपक्ष ने जिनको (तेजस्वी) मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित किया है, वे भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, नौकरी देने के एवज में जमीन लेने के केस में आरोपी हैं और अब कोर्ट में पेश होंगे। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 20 साल से ईमानदारी से बिहार और बिहारवासियों की सेवा कर रहे हैं। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उन पर न तो भ्रष्टाचार का और न ही परिवारवाद का कोई आरोप लगा है।”

ये भी पढ़ें:तेजस्वी यादव बने सीएम फेस, मुकेश सहनी डिप्टी; गहलोत बोले- अब NDA बताए अपना नेता
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सांसद संजय कुमार झा ने मीडिया से बातचीत में गुरुवार को कहा है कि अति पिछड़ा समाज पूरी मजबूती से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ खड़ा है। इसका मुख्य कारण बीते 20 वर्षों में अति पिछडा समाज के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए किए गए ऐतिहासिक कार्य हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राजद केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है और उसका आम जनता से कोई लेना-देना नहीं है।

इसके पहले गुरुवार को जदयू प्रदेश कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में अति पिछड़ा समाज के राजद के कई बड़े नेता जदयू में शामिल हुए। इनमें कई ने अपनी घर वापसी भी की। इनमें मुख्य रूप से वैशाली के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी एवं राज्य मछुआरा आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष विजय कुमार साहनी, पूर्व विधानपार्षद गणेश भारती और वरिष्ठ नेता कुंडल वर्मा शामिल हैं। इन तीनों नेताओं के साथ ही सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी जदयू की सदस्यता ली। संजय झा ने इन्हें जदयू की सदस्यता दिलाई।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के आधार पर)

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Nitish Kumar Sanjay Jha Bihar CM Nitish Kumar अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।