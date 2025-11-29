Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNitish Kumar went Kalyan Bigha after becoming Chief Minister for 10th time paid homage to father
10वीं बार CM बनने के बाद कल्याण बिगहा पहुंचे नीतीश, पिता को नमन कर मछली को दाना खिलाया

10वीं बार CM बनने के बाद कल्याण बिगहा पहुंचे नीतीश, पिता को नमन कर मछली को दाना खिलाया

संक्षेप:

सीएम ने अपनी माता स्व. परमेश्वरी देवी और धर्मपत्नी स्व. मंजू सिन्हा की प्रतिमाओं पर भी पुष्प अर्पित कर नमन किया

Sat, 29 Nov 2025 05:17 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे। मुख्यमंत्री पद की दसवीं बार शपथ लेने के बाद यह उनका पहली बार पैतृक गांव आगमन था। अवसर था—अमर स्वतंत्रता सेनानी स्व. कविराज रामलखन सिंह की पुण्यतिथि, जहां स्थित स्मृति वाटिका में उन्होंने अपने पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

सीएम ने अपनी माता स्व. परमेश्वरी देवी और धर्मपत्नी स्व. मंजू सिन्हा की प्रतिमाओं पर भी पुष्प अर्पित कर नमन किया। मौके पर स्मृति वाटिका को अच्छी तरह साफ–सुथरा कर सजाया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि कविराज रामलखन सिंह बख्तियारपुर में रहकर लोगों के इलाज में आजीवन समर्पित रहे और समाज की सेवा को ही अपना धर्म माना।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक कृष्णा मुरारी शरण, विधायक जितेंद्र कुमार, विधायक कौशल किशोर, विधायक रूहेल रंजन, एमएलसी संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, एमएलसी ललन सर्राफ, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा, पूर्व विधायक ई. सुनील कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष रविकांत कुमार समेत बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता और परिजन मौजूद रहे। सभी ने स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवती मंदिर (देवी स्थान) में पूजा-अर्चना की। इसके बाद अपने पैतृक घर के निकट स्थित तालाब पर जाकर मछलियों को दाना खिलाया। गांव और आसपास के लोगों में मुख्यमंत्री को बीच में पाकर उत्साह साफ झलक रहा था। सीएम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनका कुशलक्षेम पूछा और उनकी समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान का आदेश दिया।

करीब 30 मिनट तक चले इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, सचिव डॉ. चंद्रशेखर सिंह, पटना प्रक्षेत्र के आईजी जितेंद्र राणा, पटना डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम, नालंदा डीएम कुंदन कुमार, नालंदा एसपी भारत सोनी, डीएसपी संजय कुमार जायसवाल, बीडीओ डॉ. पंकज कुमार, सीओ पूजा, मुखिया प्रतिनिधि कमलेश कुमार उर्फ पिंटू यादव, अवधेश सिंह, जदयू नेता रविशंकर, टुनटुन, बंटी सहित अन्य अधिकारी और स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Nitish Kumar
