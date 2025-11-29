10वीं बार CM बनने के बाद कल्याण बिगहा पहुंचे नीतीश, पिता को नमन कर मछली को दाना खिलाया

संक्षेप: सीएम ने अपनी माता स्व. परमेश्वरी देवी और धर्मपत्नी स्व. मंजू सिन्हा की प्रतिमाओं पर भी पुष्प अर्पित कर नमन किया

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा पहुंचे। मुख्यमंत्री पद की दसवीं बार शपथ लेने के बाद यह उनका पहली बार पैतृक गांव आगमन था। अवसर था—अमर स्वतंत्रता सेनानी स्व. कविराज रामलखन सिंह की पुण्यतिथि, जहां स्थित स्मृति वाटिका में उन्होंने अपने पिता की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

सीएम ने अपनी माता स्व. परमेश्वरी देवी और धर्मपत्नी स्व. मंजू सिन्हा की प्रतिमाओं पर भी पुष्प अर्पित कर नमन किया। मौके पर स्मृति वाटिका को अच्छी तरह साफ–सुथरा कर सजाया गया था। ग्रामीणों ने बताया कि कविराज रामलखन सिंह बख्तियारपुर में रहकर लोगों के इलाज में आजीवन समर्पित रहे और समाज की सेवा को ही अपना धर्म माना।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के बड़े भाई सतीश कुमार सहित परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक कृष्णा मुरारी शरण, विधायक जितेंद्र कुमार, विधायक कौशल किशोर, विधायक रूहेल रंजन, एमएलसी संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, एमएलसी ललन सर्राफ, जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा, पूर्व विधायक ई. सुनील कुमार, जदयू प्रखंड अध्यक्ष रविकांत कुमार समेत बड़ी संख्या में राजनीतिक, सामाजिक कार्यकर्ता और परिजन मौजूद रहे। सभी ने स्वतंत्रता सेनानी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भगवती मंदिर (देवी स्थान) में पूजा-अर्चना की। इसके बाद अपने पैतृक घर के निकट स्थित तालाब पर जाकर मछलियों को दाना खिलाया। गांव और आसपास के लोगों में मुख्यमंत्री को बीच में पाकर उत्साह साफ झलक रहा था। सीएम ने स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनका कुशलक्षेम पूछा और उनकी समस्याएं भी सुनीं। उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए समस्याओं के शीघ्र समाधान का आदेश दिया।