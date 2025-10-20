Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish Kumar wanted to make minister but refused now consider Anant Singh said also attacked on Lalu Tejaswi
नीतीश कुमार मंत्री बनाना चाहते थे, मना कर दिए, अब सोचेंगे; अनंत सिंह बोले- लालू से तेजस्वी की पहचान

नीतीश कुमार मंत्री बनाना चाहते थे, मना कर दिए, अब सोचेंगे; अनंत सिंह बोले- लालू से तेजस्वी की पहचान

संक्षेप: Bihar Chunav: मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी पर तंज कसा।

Mon, 20 Oct 2025 04:17 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Bihar Election Anant Singh: छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह एनडीए प्रत्याशी के रूप में मोकामा सीट पर बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा दवी के खिलाफ डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कई बार मोकामा से विधायक रहे छोटे सरकार ने कहा है कि पहले भी हारता था, इस बार भी हारेगा। उन्होंने एक रहस्य का खुलासा किया कि नीतीश कुमार उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे। यह कहकर मना कर दिया कि जनता ने जितना दिया है उतना ही रहने दीजिए। लेकिन इस बार सोचेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव की पहचान लालू प्रसाद यादव से है।

मीडिया से बात करते हुए अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के कार्यों की जमकर तारीफ की। कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। यह भी कहा कि नीतीश कुमार पहले उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन, यह कहकर इनकार कर दिया कि वही चाहिए, जो जनता ने दिया है। लेकिन इस बार ऑफर मिला तो सोचेंगे। अगर जनता कहेगी कि मुझे मंत्री बनना चाहिए, तो मैं बनेंगे। सब काम जनता की राय से ही करते हैं। हमारे लिए जनता ही सब कुछ है। जनता प्रेम करती है और हम जनता से प्रेम करते हैं।

ये भी पढ़ें:अनंत सिंह को मैंने पीटकर भगाया; चेतन आनंद को छोड़ कई कैंडिडेट पर भड़के आरके सिंह
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

सूरजभान सिंह से चुनौती के सवाल पर अनंत सिंह ने का कि वह पहले भी हारा है, इस बार भी हारेगा। मोकामा की जनता मुझे जीत दिलाएगी। उन्होंने मोकामा में किसी प्रकार की चुनावी हिंसा की संभावना से भी इनकार किया। कहा कि यहां कोई बाहुबली नहीं है। जनता जागरुक और समझदार है। किसी को हीं आने देगी। उन्होंने मुकेश सहनी को जदयू में शामिल हो जाने की सलाह दी।

ये भी पढ़ें:अनंत सिंह और सम्राट चौधरी को वोट देने से अच्छा चुल्लू भर.., बोले आरके सिंह

तेजस्वी यादव के बारे में कहा कि लालू यादव से उनकी पहचान है। अपनी कोई खूबी नहीं है। लालू यादव नहीं रहे तो कोई नहीं पहचानेगा। यह भी कहा कि बिहार की जनता अब जंगलराज नहीं आने देगी। बिहार के विकास के लिए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सराहना की।

ये भी पढ़ें:मोकामा में सूरजभान सिंह Vs अनंत सिंह हो गया; वीणा ने RJD के सिंबल पर नामांकन भरा
Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Bihar News Anant Singh Bihar Assembly Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।