नीतीश कुमार मंत्री बनाना चाहते थे, मना कर दिए, अब सोचेंगे; अनंत सिंह बोले- लालू से तेजस्वी की पहचान

संक्षेप: Bihar Chunav: मोकामा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे। उन्होंने लालू यादव और तेजस्वी पर तंज कसा।

Bihar Election Anant Singh: छोटे सरकार के नाम से चर्चित अनंत सिंह एनडीए प्रत्याशी के रूप में मोकामा सीट पर बाहुबली पूर्व सांसद सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा दवी के खिलाफ डटकर मुकाबला कर रहे हैं। कई बार मोकामा से विधायक रहे छोटे सरकार ने कहा है कि पहले भी हारता था, इस बार भी हारेगा। उन्होंने एक रहस्य का खुलासा किया कि नीतीश कुमार उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे। यह कहकर मना कर दिया कि जनता ने जितना दिया है उतना ही रहने दीजिए। लेकिन इस बार सोचेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव की पहचान लालू प्रसाद यादव से है।

मीडिया से बात करते हुए अनंत सिंह ने नीतीश कुमार के कार्यों की जमकर तारीफ की। कहा कि उनके नेतृत्व में सरकार अच्छा काम कर रही है। यह भी कहा कि नीतीश कुमार पहले उन्हें मंत्री बनाना चाहते थे। लेकिन, यह कहकर इनकार कर दिया कि वही चाहिए, जो जनता ने दिया है। लेकिन इस बार ऑफर मिला तो सोचेंगे। अगर जनता कहेगी कि मुझे मंत्री बनना चाहिए, तो मैं बनेंगे। सब काम जनता की राय से ही करते हैं। हमारे लिए जनता ही सब कुछ है। जनता प्रेम करती है और हम जनता से प्रेम करते हैं।

सूरजभान सिंह से चुनौती के सवाल पर अनंत सिंह ने का कि वह पहले भी हारा है, इस बार भी हारेगा। मोकामा की जनता मुझे जीत दिलाएगी। उन्होंने मोकामा में किसी प्रकार की चुनावी हिंसा की संभावना से भी इनकार किया। कहा कि यहां कोई बाहुबली नहीं है। जनता जागरुक और समझदार है। किसी को हीं आने देगी। उन्होंने मुकेश सहनी को जदयू में शामिल हो जाने की सलाह दी।