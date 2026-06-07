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नीतीश कुमार पहुंचे मौसी के गांव, 40 साल बाद मुलाकात से खिल उठे रिश्तेदारों के चेहरे

Sudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नालंदा
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नीतीश कुमार ने हरनौत में अपने मौसा स्व. रामानंद सिंह व मौसी स्व. देव लगन देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे रिश्तेदारों से मिलकर उनका हाल-चाल जाना।

नीतीश कुमार पहुंचे मौसी के गांव, 40 साल बाद मुलाकात से खिल उठे रिश्तेदारों के चेहरे

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार अपने रिश्तेदारों से मुलाकात करने रविवार को प्रखंड के माधोपुर-सबनहुआ गांव पहुंचे। वहां उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। वे 40 साल बाद इस गांव में आए थे। उनके आने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल दिखा। उन्होंने वहां सबसे पहले अपने मौसा स्व. रामानंद सिंह व मौसी स्व. देव लगन देवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वे रिश्तेदारों से मिलकर उनका हाल-चाल जाना। इस दौरान लोगों ने उन्हें गुलदस्ता देकर व फूल-माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया।

वे वहां सवा ग्यारह बजे पहुंचे। गांव पहुंचते ही लोगों ने नीतीश कुमार जिंदाबाद... के नारे लगाए। इसके बाद चिरपरिचित अंदाज में उन्होंने गाड़ी में से हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री के अलावा बिहार विधान परिषद सदस्य संजय कुमार सिंह उर्फ गांधी जी, विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन सर्राफ, जदयू जिलाध्यक्ष मो. अरशद, जदयू प्रखंड अध्यक्ष रविकांत कुमार, उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि सुरेश सिंह, निरंजन सिंह, रामजी सिंह व अन्य मौजूद रहे।

पारिवारिक मिलन समारोह

‎नीतीश कुमार के मौसेरे भाई रामजी प्रसाद ने बताया कि यह पूरी तरह से पारिवारिक और शिष्टाचार मुलाकात थी। वे काफी समय बाद परिवार के लोगों से मिलने और उनका हालचाल जानने के लिए यहां आए थे। गांव में वे कुछ देर रुके, परिजनों के साथ समय बिताया और अपने मौसा-मौसी को याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की।

गांव में भव्य स्वागत

पूर्व सीएम के आगमन को लेकर सुबह से ही गांव में भीड़ जमा थी। लोगों में खुशियां थीं। लोगों ने अपनी समस्याओं के निपटारे के लिए उन्हें आवेदन भी दिये। मौके पर बीडीओ डॉ. पंकज कुमार, ईओ सौरव सुमन, राजकिशोर सिंह कक्कू, जदयू प्रखंड प्रवक्ता रौशन कुमार, नगर जदयू अध्यक्ष श्याम बालक साव, पार्षद प्रतिनिधि परमेंद्र पांडेय, बंटी व अन्य मौजूद थे। परिवार के सदस्य रामजी प्रसाद, इंदु देवी, अजय कुमार, सुमन कुमारी, नवरतन कुमार सिंह, मुन्नी देवी, राकेश कुमार, सुमन कुमारी, रौशन कुमार, निप्पू देवी, ‎यशवंत कुमार, बंती प्रियदर्शी, ईशु कुमारी, शिवानी कुमारी, ‎रोहित राज, अमन राज और ग्रामीण भी मौजूद थे।

सुरक्षा के थे कड़े इंतजाम

पूर्व मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुबह से ही गांव से लेकर कल्याण विभाग रोड तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी। एसडीओ किसलय श्रीवास्तव, एसडीपीओ-2 संजय कुमार जायसवाल, हरनौत थानाध्यक्ष मुकेश वर्मा, कल्याण बिगहा थानाध्यक्ष निशा भारती समेत दर्जनों पुलिस बल सुरक्षा में तैनात थे। परिजनों से मिलने के बाद नीतीश कुमार का काफिला पटना के लिए निकल गया।

(हरनौत से श्रवण लाल की रिपोर्ट)

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लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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