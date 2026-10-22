MLC चुनाव की वोटिंग से पहले नीरज को देखने घर पहुंचे नीतीश कुमार, कहा- आराम करिए
बिहार एमएलसी चुनाव की वोटिंग से एक दिन पहले जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पटना स्नातक सीट से उम्मीदवार नीरज कुमार के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। नीरज का हालचाल जानने के बाद नीतीश ने उनसे आराम करने को कहा।
बिहार विधान परिषद चुनाव के मतदान से पहले जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार गुरुवार को पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी नीरज कुमार के घर पहुंचे। उन्होंने नीरज का हालचाल जाना और जल्द स्वस्थ होने की कामना की। नीतीश ने उन्हें आराम करने की सलाह भी दी। नीरज कुमार पटना स्नातक सीट से एमएलसी हैं और इस चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार भी हैं। हालांकि, मोकामा के जेडीयू विधायक अनंत सिंह उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। इस कारण पार्टी में घमासान मचा हुआ है। एमएलसी चुनाव के लिए शुक्रवार को मतदान है।
नीरज कुमार ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार उनके अभिभावक हैं। वह मिलने आए और आराम करने को को कहा। नीरज ने कहा कि नीतीश पार्टी के हर कार्यकर्ता की चिंता करते हैं। आज भी वह हर कार्यकर्ता की जानकारी लेते हैं। नीरज ने नीतीश से मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी साझा की हैं।
दो दिन अस्पताल में भर्ती रहे नीरज
पटना स्नातक से जेडीयू कैंडिडेट नीरज कुमार की बीते सोमवार को तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें पटना के जयप्रभा मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लगभग दो दिनों तक डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज हुआ। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई नेता उनसे अस्पताल में मिलने भी पहुंचे। हालत में सुधार होने के बाद उन्हें बुधवार को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
बताया गया कि नीरज कुमार को हार्ट की समस्या है। डिस्चार्ज होने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा था कि डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है, टेंशन नहीं लेने का कहा है।
MLC चुनाव में नीरज की अनंत सिंह से तनातनी
दरअसल, विधान परिषद चुनाव के दौरान नीरज कुमार की मोकामा विधायक अनंत सिंह से तनातनी चल रही है। अनंत उनका खुलकर विरोध कर रहे हैं। उन्होंने नीरज के खिलाफ जन सुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे अनुज सिंह को अपना समर्थन दिया है। अनंत सिंह, अनुज का खुलकर प्रचार भी कर रहे हैं। ऐसे में नीरज और अनंत के बीच पिछले दिनों तीखी बयानबाजी का दौर भी चला।
फिलहाल दोनों के झगड़े से जेडीयू और एनडीए में फूट की स्थिति बनी हुई है। जेडीयू नेताओं ने सुलह की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रही। अनंत सिंह, नीरज का विरोध करने पर अड़े रहे। शुक्रवार को मतदान होगा और 27 अक्टूबर को मतगणना है। एमएलसी चुनाव के नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा कि नीरज और अनंत में किसका पलड़ा भारी रहा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।