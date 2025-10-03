नीतीश ने 25 लाख महिलाओं के खाते में DBT से ट्रांसफर किए 2500 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला रोजगार योजना के तहत दूसरे चरण में 25 लाख लाभार्थियों के खाते में 10-10 हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से शुक्रवार को जारी की।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को राज्य की 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में कुल 2500 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। मुख्यमंत्री रोजगार योजना के तहत सभी को 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी गई। पटना में 1, अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभिन्न जिलों के लाभार्थियों को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। लालू-राबड़ी राज पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि साल 2005 से पहले बिहार में कोई काम नहीं किया गया था।

एक अणे मार्ग से मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से लाभुकों को संबोधित भी किया। इस मौके पर उन्होंने विपक्ष पर भी निशना साधा और कहा कि वर्ष 2005 के पहले की सरकार राज्य के लिए कोई काम नहीं किया था।

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत अब तक कुल 1 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिल चुके हैं। इससे पहले 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम नीतीश के साथ राज्य की 75 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से कुल 7500 करोड़ रुपये की राशि ट्रांसफर की थी।

शुक्रवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी समेत अन्य नेता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे।