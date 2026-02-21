नीतीश ने दो लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 113 करोड़ रुपये, नुकसान का मिला मुआवजा
बिहार में भीषण बारिश, बाढ़, आंधी-तूफान की चपेट में आने से जिन किसानों की फसल खराब हुई थी, उन्हें सरकार ने मुआवजा दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 लाख से ज्यादा किसानों के बैंक खाते में शनिवार को 113 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को फसल क्षति से प्रभावित 2 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में शनिवार को 113 करोड़ रुपये भेजे। किसानों को बाढ़ और मोंगा तूफान के चलते हुए नुकसान का मुआवजा दिया गया है। पटना के एक, अणे मार्ग स्थित संकल्प सभागार से सीएम ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए यह राशि सीधे प्रभावित किसानों के बैंक खाते में भेजी गई।
दरअसल, साल 2025 में भारी वर्षा से उत्पन्न बाढ़ एवं मोथा तूफान से बिहार के 13 जिलों यथा बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गयाजी, कैमूर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी एवं सुपौल में काफी फसल खराब हुई थी। इन जिलों के 53 प्रखंड और 493 पंचायत के किसान प्रभावित हुए थे।
इसके लिए, सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत प्रभावित किसानों को फसल क्षतिपूर्ति अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विभाग ने सभी प्रभावित जिलों के किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए थे। इसके बाद जिला स्तर पर उनका सत्यापन किया गया। शनिवार को 2 लाख 2 हजार किसानों को 113 करोड़ 16 लाख रुपये सीधे उनके बैंक खाते में हस्तांतरित किया गया।
नीतीश बोले- बाढ़ प्रभावितों का सरकारी खजाने पर पहला हक
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस दौरान कहा कि किसान इस राशि का उपयोग आगामी फसल के लिए कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत सभी प्रभावित किसानों को अनुदान राशि दी जा रही है। राज्य सरकार सभी पीड़ित किसानों को सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार किसानों की तरक्की के लिए लगातार काम कर रहे हैं। राज्य के खजाने पर बाढ़ पीड़ितों का पहला अधिकार है।
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री को कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने पौधा भेंटकर स्वागत किया। इस अवसर पर दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, कुमार रवि, डॉ. चन्द्रशेखर सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह, कृषि विभाग के निदेशक सौरभ सुमन यादव सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे।
बता दें कि कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत समय-समय पर किसानों को फसल क्षति का मुआवजा दिया जाता है। खासकर मॉनसून के दौरान बाढ़ और कटाव के अलावा खराब मौसम में अतिवृष्टि या तूफान से परेशान किसानों को सरकार पैसा देती है। इसके लिए कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर आवेदन करना होता है। कृषि विभाग समय-समय पर इसके लिए आवेदन मांगता है। यह योजना अधिकतम 2 हेक्टेयर यानी लगभग 494 डिसिमिल जमीन तक के लिए देय है।
(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।और पढ़ें