नीतीश ने मोदी के पांव छूकर लिया आशीर्वाद? पहले ही दिन तेजस्वी की राजद का वीडियो अटैक

संक्षेप: लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी एक वीडियो के जरिए एनडीए सरकार पर तंज कसा है। राजद का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है।

लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने वीडियो शेयर कर दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आरजेडी का दावा है कि यह वीडियो पटना एयरपोर्ट का है। बता दें कि नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी शिरकत की थी। हालांकि, वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद गुरुवार को पटना में नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में हुआ जिसमें पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री समेत एनडीए के कई नेता शामिल रहे।

हालांकि, विपक्षी दल आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट से कोई भी नेता इस समारोह में नजर नहीं आया। शपथ ग्रहण के बाद पहले ही दिन तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है।

गुरुवार शाम को राजद के आधिकारी सोशल मीडिया हैंडल से किए गए ट्वीट में नीतीश को पीएम मोदी के पैर छूते हुए दिखाया गया है। इससे पहले एक ट्वीट में नीतीश कैबिनेट के परिवारवादी मंत्रियों के नाम दिखाते हुए तंज कसा गया।