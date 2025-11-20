नीतीश ने मोदी के पांव छूकर लिया आशीर्वाद? पहले ही दिन तेजस्वी की राजद का वीडियो अटैक

Hindustan Hindi News
लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी एक वीडियो के जरिए एनडीए सरकार पर तंज कसा है। राजद का दावा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया है।

Thu, 20 Nov 2025 07:54 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
लालू एवं तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने वीडियो शेयर कर दावा किया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। आरजेडी का दावा है कि यह वीडियो पटना एयरपोर्ट का है। बता दें कि नीतीश कुमार ने गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने भी शिरकत की थी। हालांकि, वीडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद गुरुवार को पटना में नीतीश सरकार का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में हुआ जिसमें पीएम मोदी के अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री समेत एनडीए के कई नेता शामिल रहे।

हालांकि, विपक्षी दल आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट से कोई भी नेता इस समारोह में नजर नहीं आया। शपथ ग्रहण के बाद पहले ही दिन तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है।

गुरुवार शाम को राजद के आधिकारी सोशल मीडिया हैंडल से किए गए ट्वीट में नीतीश को पीएम मोदी के पैर छूते हुए दिखाया गया है। इससे पहले एक ट्वीट में नीतीश कैबिनेट के परिवारवादी मंत्रियों के नाम दिखाते हुए तंज कसा गया।

बता दें कि गांधी मैदान में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा समेत कुल 26 मंत्रियों को भी शपथ दिलाई।

