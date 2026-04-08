इस्तीफे से पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलेंगे नीतीश कुमार, दिल्ली में क्या होगी बात?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को पटना से दिल्ली जा रहे हैं। 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद की वे शपथ लेंगे। पटना लौटने से पहले उनकी राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार का गुरुवार को दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। शुक्रवार, 10 अप्रैल को उनका राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण होगा। 11 अप्रैल को उनका वापस पटना लौटने का कार्यक्रम है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में उनकी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात संभव है। इस दौरान बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हो सकती है।

नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार अपने आगामी दिल्ली दौरे में पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि, बैठक की तारीख और समय अभी तय नहीं हुआ है।

वहीं, जेडीयू के वरीय नेता एवं मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश के कल (9 अप्रैल) को पटना से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। शुक्रवार को वे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे।

दिल्ली से लौटने के बाद सीएम पद छोड़ेंगे नीतीश सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार पटना लौटने के बाद किसी भी दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वह एमएलसी पद पहले ही छोड़ चुके हैं। बीते 16 मार्च को उन्होंने राज्यसभा का चुनाव जीता था और 30 मार्च को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। नीतीश पूर्व में कह चुके हैं कि वह अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार में नई सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे।

मोदी और शाह से नीतीश की क्या होगी बात? नीतीश कुमार के गुरुवार दोपहर को पटना से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट होगी। इस दौरान एनडीए के शीर्ष नेताओं के बीच बिहार में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम और एनडीए की नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा भी की जा सकती है। नीतीश के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी मोदी और शाह से सीएम की बात हो सकती है। हालांकि, आधिकारिक रूप से इस संभावित मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने के बाद पटना में कोई एक दिन तय कर एनडीए विधान मंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें नीतीश सीएम पद छोड़ने की औपचारिक जानकारी सभी विधायकों को देंगे। फिर, राज्यपाल के पास जाकर अपना त्यागपत्र दे देंगे।

इसके बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नीतीश के इस्तीफे के बाद मौजूदा मंत्रिपरिषद भी स्वतः भंग हो जाएगा। राज्य में नए सिरे से एनडीए की सरकार का गठन होगा। खरमास खत्म होने पर 15 अप्रैल के बाद नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का 'शुभ मुहूर्त' में शपथ ग्रहण संभव है।

नए सीएम पर चर्चा के लिए भाजपा ने दिल्ली में बुलाई बैठक वहीं, भाजपा ने भी बिहार में आगामी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बैठक 10 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के अलावा प्रदेश के सभी वरीय नेता मौजूद रहेंगे। इसमें बिहार में आगामी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है।