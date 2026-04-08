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इस्तीफे से पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलेंगे नीतीश कुमार, दिल्ली में क्या होगी बात?

Apr 08, 2026 05:57 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को पटना से दिल्ली जा रहे हैं। 10 अप्रैल को राज्यसभा सांसद की वे शपथ लेंगे। पटना लौटने से पहले उनकी राष्ट्रीय राजधानी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। 

इस्तीफे से पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह से मिलेंगे नीतीश कुमार, दिल्ली में क्या होगी बात?

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं। सीएम नीतीश कुमार का गुरुवार को दिल्ली दौरा प्रस्तावित है। शुक्रवार, 10 अप्रैल को उनका राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण होगा। 11 अप्रैल को उनका वापस पटना लौटने का कार्यक्रम है। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में उनकी भारतीय जनता पार्टी (BJP) के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात संभव है। इस दौरान बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा हो सकती है।

नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार अपने आगामी दिल्ली दौरे में पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि, बैठक की तारीख और समय अभी तय नहीं हुआ है।

वहीं, जेडीयू के वरीय नेता एवं मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश के कल (9 अप्रैल) को पटना से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। शुक्रवार को वे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे।

दिल्ली से लौटने के बाद सीएम पद छोड़ेंगे नीतीश

सूत्रों के अनुसार, नीतीश कुमार पटना लौटने के बाद किसी भी दिन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वह एमएलसी पद पहले ही छोड़ चुके हैं। बीते 16 मार्च को उन्होंने राज्यसभा का चुनाव जीता था और 30 मार्च को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। नीतीश पूर्व में कह चुके हैं कि वह अपनी इच्छा से राज्यसभा जा रहे हैं और बिहार में नई सरकार को मार्गदर्शन देते रहेंगे।

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मोदी और शाह से नीतीश की क्या होगी बात?

नीतीश कुमार के गुरुवार दोपहर को पटना से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। दिल्ली में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर जाकर मुलाकात कर सकते हैं। यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट होगी। इस दौरान एनडीए के शीर्ष नेताओं के बीच बिहार में मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम और एनडीए की नई सरकार के गठन को लेकर चर्चा भी की जा सकती है। नीतीश के बाद अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर भी मोदी और शाह से सीएम की बात हो सकती है। हालांकि, आधिकारिक रूप से इस संभावित मुलाकात के बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली से लौटने के बाद पटना में कोई एक दिन तय कर एनडीए विधान मंडल दल की बैठक बुलाई जाएगी। इसमें नीतीश सीएम पद छोड़ने की औपचारिक जानकारी सभी विधायकों को देंगे। फिर, राज्यपाल के पास जाकर अपना त्यागपत्र दे देंगे।

इसके बाद बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नीतीश के इस्तीफे के बाद मौजूदा मंत्रिपरिषद भी स्वतः भंग हो जाएगा। राज्य में नए सिरे से एनडीए की सरकार का गठन होगा। खरमास खत्म होने पर 15 अप्रैल के बाद नए मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का 'शुभ मुहूर्त' में शपथ ग्रहण संभव है।

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नए सीएम पर चर्चा के लिए भाजपा ने दिल्ली में बुलाई बैठक

वहीं, भाजपा ने भी बिहार में आगामी सरकार के गठन को लेकर दिल्ली में अहम बैठक बुलाई है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बैठक 10 अप्रैल को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में आयोजित की जाएगी। इसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के अलावा प्रदेश के सभी वरीय नेता मौजूद रहेंगे। इसमें बिहार में आगामी मुख्यमंत्री के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है।

नीतीश के बाद बिहार में भाजपा का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी मुहर नहीं लगाई गई है। नई सरकार में जेडीयू से डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है। नए मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के नामों का ऐलान नीतीश के इस्तीफे के बाद ही किया जाएगा।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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