नीतीश बिहार का विकास जारी रखेंगे; एनडीए की जीत पर बेटे निशांत का पहला रिएक्शन

संक्षेप: बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पहली प्रतिक्रिया आई है। निशांत कुमार ने रविवार को कहा कि उनके पिता को 20 साल के काम का इनाम मिला है। नीतीश आगे भी बिहार का विकास जारी रखेंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में एनडीए की बंपर जीत पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पहली प्रतिक्रिया आई है। निशांत कुमार ने पटना में रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके पिता (नीतीश) को 20 साल के काम का इनाम मिला है। वह आगे भी बिहार के विकास का काम जारी रखेंगे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

निशांत कुमार ने एनडीए को भारी बहुमत से जितवाने के लिए बिहार के लोगों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार बनने जा रही है। उम्मीद थी कि जीत होगी, उम्मीद से भी बेहतर जीत मिली है। इसका सारा श्रेय जनता को जाता है। पिताजी ने जो 20 साल काम किया है, जनता ने उसी का इनाम दिया है।"

14 नवंबर को घोषित हुए बिहार चुनाव के नतीजों में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को 243 में से 202 सीटों पर जीत मिली, जबकि विपक्षी दलों का महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। बिहार में अब नई सरकार के गठन की कवायद चल रही है, नीतीश के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना है। हालांकि, एनडीए की ओर से नई सरकार के नेता की अभी घोषणा नहीं की गई है।