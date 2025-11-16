Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNitish Kumar to continue Bihar development son Nishant first reaction on NDA victory
नीतीश बिहार का विकास जारी रखेंगे; एनडीए की जीत पर बेटे निशांत का पहला रिएक्शन

नीतीश बिहार का विकास जारी रखेंगे; एनडीए की जीत पर बेटे निशांत का पहला रिएक्शन

संक्षेप: बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पहली प्रतिक्रिया आई है। निशांत कुमार ने रविवार को कहा कि उनके पिता को 20 साल के काम का इनाम मिला है। नीतीश आगे भी बिहार का विकास जारी रखेंगे।

Sun, 16 Nov 2025 03:34 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में एनडीए की बंपर जीत पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की पहली प्रतिक्रिया आई है। निशांत कुमार ने पटना में रविवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि उनके पिता (नीतीश) को 20 साल के काम का इनाम मिला है। वह आगे भी बिहार के विकास का काम जारी रखेंगे।

निशांत कुमार ने एनडीए को भारी बहुमत से जितवाने के लिए बिहार के लोगों को धन्यवाद और शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा, 'हमारी सरकार बनने जा रही है। उम्मीद थी कि जीत होगी, उम्मीद से भी बेहतर जीत मिली है। इसका सारा श्रेय जनता को जाता है। पिताजी ने जो 20 साल काम किया है, जनता ने उसी का इनाम दिया है।"

14 नवंबर को घोषित हुए बिहार चुनाव के नतीजों में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए को 243 में से 202 सीटों पर जीत मिली, जबकि विपक्षी दलों का महागठबंधन 35 सीटों पर सिमट कर रह गया। बिहार में अब नई सरकार के गठन की कवायद चल रही है, नीतीश के 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की पूरी संभावना है। हालांकि, एनडीए की ओर से नई सरकार के नेता की अभी घोषणा नहीं की गई है।

ये भी पढ़ें:नीतीश ही होंगे मुख्यमंत्री, सिर्फ एक स्थिति में बन सकता है बीजेपी का सीएम

नीतीश के बेटे सक्रिय राजनीति में नहीं हैं। इस साल विधानसभा चुनाव से पहले निशांत के राजनीति में आने की अटकलें चली थीं। जेडीयू के अंदर से निशांत को चुनाव लड़ाने की मांग भी उठी थी। पटना में इससे जुड़े पोस्टर लगाए गए थे। हालांकि, निशांत का राजनीतिक पदार्पण सिर्फ अटकलों और चर्चाओं में ही सिमट कर रह गया।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
