अफसरों को टाइट करने अचानक सचिवालय पहुंच गए नीतीश कुमार, बोले- समय से दफ्तर आएं

संक्षेप:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार सुबह औचक निरीक्षण के लिए सचिवालय पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने का निर्दश दिया और सभी से समय पर काम निपटाने की बात कही।

Fri, 28 Nov 2025 11:53 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को सुबह अचानक पटना स्थित मुख्य सचिवालय पहुंच गए। इससे अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सीएम ने सभी अफसरों और कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आने को कहा। साथ ही सभी परियोजना और अन्य कामों को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अफसरों को अनुशासन में रहने की हिदायत भी दी। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद नीतीश लगातार सक्रिय हैं, गुरुवार को उन्होंने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की थी।

सीएम नीतीश ने मुख्य सचिवालय के औचक निरीक्षण के दौरान शुक्रवार को मुख्य सचिव कोषांग, मंत्रिमंडल कक्ष, वित्त मंत्री का कार्यालय, अतिथि कक्ष सहित विभिन्न विभागों की व्यवस्थाओं और कार्य पद्धति की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी लोग समय पर आकर बेहतर ढंग से कार्य का निष्पादन करें। पूरे परिसर की साफ-सफाई नियमित हो। परिसर सुसज्जित और आकर्षक दिखे।

सीएम ने कहा कि सचिवालय परिसर एवं उद्यान क्षेत्र हरा-भरा रहे इसके लिए जहां जरूरत हो वहां पौधारोपण कराया जाए। साथ ही आगंतुकों के बैठने और उनकी सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाए। मुख्य सचिवालय को और बेहतर एवं व्यवस्थित बनाने की योजना पर काम होना चाहिए।

सचिवालय के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री फिर से एक अणे मार्ग स्थित अपने आवास पर पहुंच गए। यहां संकल्प में आयोजित महिला रोजगार योजना के कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। सीएम नीतीश ने इस योजना के तहत 10 लाख महिलाओं के बैंक खातों में 10-10 हजार रुपये की राशि भेजी। वे विभिन्न जिलों की लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)

