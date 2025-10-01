Nitish Kumar suddenly arrived JDU office when meeting underway at JDU office assigned tasks जेडीयू दफ्तर में चल रही थी बैठक, अचानक पहुंच गए नीतीश कुमार; नेताओं को सौंपा टास्क, Bihar Hindi News - Hindustan
नीतीश कुमार बुधवार को अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंचे। पार्टी कार्यालय में बिहार चुनाव को लेकर बैठक चल रही थी। इसके बाद जेडीयू अध्यक्ष नीतीश ने पार्टी नेताओं से मुलाकात कर उन्हें चुनाव में सगंठन को मजबूत करने का टास्क सौंपा।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाWed, 1 Oct 2025 09:43 PM
बिहार के मुख्यमंत्री एवं जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बुधवार को अचानक पार्टी दफ्तर पहुंच गए। पटना स्थित जेडीयू दफ्तर में आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी नेताओं की बैठक चल रही थी। अचानक नीतीश वहां पहुंचे। इसके बाद सीएम ने सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलकाता की और उन्हें आगामी चुनाव में पार्टी को ग्राउंड लेवल पर मजबूत करने का टास्क सौंपा।

जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी संगठन को और सशक्त और मजबूत करने को कहा है। उन्होंने बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी पार्टी नेताओं को सौंपी। नीतीश ने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक है इसलिए हमें और गंभीरता से इस दिशा में काम करना होगा।

नीतीश जब जेडीयू दफ्तर पहुंचे तब वहां जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद थे। उन्होंने प्रदेश दफ्तर में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी और उनकी गतिविधियों को लेकर उनकी प्रशंसा की। सीएम ने सबका कुशलक्षेम भी पूछा।

जेडीयू दफ्तर में बुधवार को मुस्लिम नेताओं की अहम बैठक भी आयोजित हुई। इसमें अल्पसंख्यक अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में जेडीयू के कई मुस्लिम चेहरे मौजूद रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार बैठक में मुस्लिम नेताओं को आगामी चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि मुस्लिम समाज एकजुट है और वह नीतीश पर उसका पूरा भरोसा है।

(हिन्दुस्तान ब्यूरो के इनपुट के साथ)