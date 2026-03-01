नीतीश कुमार के जन्मदिन पर चर्चा में बेटा, निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू पर JDU से अपडेट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर उनके बेटे निशांत कुमार चर्चा में हैं। निशांत के राजनीति में आने पर जेडीयू नेताओं ने अपडेट दिया है। निशांत भी अपने पिता के जन्मदिन पर काफी सक्रिय रहे।

Bihar News: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जन्मदिन पर रविवार को उनके बेटे निशांत की चर्चा जोर-शोर से होती रही। निशांत कुमार के राजनीति में आने पर नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) में मांग तेज हो गई है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा समेत अन्य वरीय नेताओं ने निशांत के जल्द राजनीति में आने के संकेत दिए हैं। वहीं, निशांत भी अपने पिता के जन्मदिन पर सक्रिय रहे।

निशांत कुमार रविवार को पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर पहुंचे और बजरंग बली की पूजा-अर्चना की। फिर वहां से सीधे वे 1, अणे मार्ग स्थित सीएम आवास पहुंचे। निशांत ने पैर छूकर अपने पिता को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं और उन्हें महावीर मंदिर का प्रसाद खिलाया।

वहीं, अखिल भारतीय अति पिछड़ा महासभा की ओर से समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी के पटना स्थित सरकारी आवास पर सीएम नीतीश के जन्मदिन के मौके पर बिहार गौरव दिवस का आयोजन किया गया।

इस कार्यक्रम में पहुंचे जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि पार्टी के सभी लोगों की भावना है कि मुख्यमंत्री के बेटे राजनीति में आए और जेडीयू में शामिल हों। वे पूर्व में कह चुके हैं कि निशांत के पॉलिटिकल डेब्यू पर अंतिम फैसला खुद नीतीश कुमार करेंगे।

वहीं, जेडीयू की सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) के चीफ उपेंद्र कुशवाहा ने सीएम नीतीश कुमार को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। रविवार को मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश के बेटे के पॉलिटिकल डेब्यू पर उन्होंने कहा कि निशांत को मौका दिया जाना चाहिए। उनके पिता मुख्यमंत्री हैं और यह विषय जेडीयू से संबंधित है। ऐसे में इसका फैसला नीतीश को लेना है।

निशांत के राज्यसभा जाने की भी चर्चा बिहार में खाली हो रहीं राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके नामांकन की प्रक्रिया भी चल रही है। विधानसभा में संख्याबल के आधार पर 5 में से दो सीटों पर जेडीयू के सांसद बनने की पूरी संभावना है। हालांकि, अभी तक नीतीश की पार्टी ने राज्यसभा उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। इस बीच चर्चा है कि नीतीश के बेटे को राज्यसभा भेजा जा सकता है। हालांकि, पार्टी के कोई भी नेता फिलहाल इस बात से इनकार ही कर रहे हैं। किसी ने पुष्टि नहीं की है।