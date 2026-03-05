नीतीश के बेटे की पॉलिटिक्स में धमाकेदार एंट्री? कौन हैं बिहार के होने वाले डिप्टी सीएम निशांत

Nishant Kumar News: निशांत कुमार स्वभाव से इतने सरल और सीधे हैं कि कभी उन्होंने सीएम का बेटा होने का हनक खुद पर नहीं आने दिया। सार्वजनिक तौर पर बहुत कम दिखने वाले निशांत की सादगी सराहनीय है।

Nishant Kumar Political Entry: साल 2026 की होली बिहार में बड़े राजनैतिक उलट फेर की गवाह बनी। नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने पर राजी हो गए, उनके बेटे निशांत की डिप्टी सीएम के रास्ते पॉलिटिकल एंट्री कंफर्म हो गई और बिहार में पहली बार बीजेपी मुख्यमंत्री का रास्ता साफ होता दिखा, ऐसी खबरें शाम होते-होते देश भर में सुर्खियां बन गईं। ऐसे में एक सवाल पब्लिक डोमेन में तैरने लगी है कि शांत स्वभाव के निशांत कुमार किस प्रोफाइल के शख्स है जिन्हें सियासत में लाने के लिए ललन सिंह, अशोक चौधरी, संजय झा समेत जदयू के कई नेताओं ने पूरी ताकत लगा रखी थी। बताया जा रहा है कि निशांत कुमार आज विधिवत जनता दल यूनाइटेड, जदयू की सदस्यता लेने वाले हैं।

यह तो सभी जानतें हैं कि निशांत कुमार स्वभाव से इतने सरल और सीधे हैं कि कभी उन्होंने सीएम का बेटा होने का हनक खुद पर नहीं आने दिया। सार्वजनिक तौर पर बहुत कम दिखने वाले निशांत की सादगी सराहनीय है। वे कहीं जाते हैं तो बिना तामझाम के। पिछले कुछ दिनों से मीडिया के कैमरे उन्हें कवर कर पाते हैं। उससे पहले उनकी तस्वीरें गाहे-बगाहे ही सामने आती थीं जब वे किसी समारोह या कार्यक्रमों में देखे जाते थे। उन्होंने मुख्यमंत्री या सरकार की गतिविधियों से हमेशा अपने आप को दूर रखा।

पिता नीतीश कुमार की तरह निशांत ने भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी(बीआईटी मेसरा), रांची से पढ़ाई की है। निशांत ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। निशांत कुमार लाइम लाइट से दूर रहते हैं और लो प्रोफाइल लाइफ जीते हैं। अपने पिता की उपलब्धियों की चर्चा करने से पीछे नहीं हटते पर खुद के बारे में नहीं बताते। जदयू, राजद, बीजेपी, हम, रालोमो, लोजपा, कांग्रेस, सभी दलों के नेता निशांत कुमार को राजनीति में आने की सलाह देते रहे लेकिन, यह सवाल पूछने पर उन्होंने कभी जवाब नहीं दिया। जब भी राजनीति में आने का सवाल उठाया गया तो निशांत कैमरे से आउट होकर सबको खामोश कर दिया।