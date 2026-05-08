नीतीश के बेटे की CM सम्राट के साथ केमिस्ट्री कैसी? निशांत ने खुद बताया, फ्यूचर प्लान भी शेयर किया
नीतीश कुमार के पुत्र निशांत को बिहार का स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान और सीएम सम्राट चौधरी से रिश्तों को लेकर खुलकर बात की।
सम्राट कैबिनेट के विस्तार के बाद सिसायी गलियारे में चर्चा है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़कर मंत्री बनना पसंद किया। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। शपथ ग्रहण के बाद उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान और सीएम सम्राट चौधरी से रिश्तों को लेकर खुलकर बात की। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव जब पहली बार मंत्री बने तो उन्हें स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था।
लेखक के बारे मेंSudhir Kumar
टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।और पढ़ें