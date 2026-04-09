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बिहार में नई सरकार पर नीतीश कुमार ने बढ़ाया सस्पेंस, 'पसंद का मुख्यमंत्री' वाला सवाल टाल गए सीएम

Apr 09, 2026 11:41 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार में एनडीए की नई सरकार और नए मुख्यमंत्री को लेकर नीतीश कुमार ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। दिल्ली में पत्रकारों ने जब नीतीश से पूछा गया कि क्या अगला मुख्यमंत्री उनकी पसंद से होगा, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया।

बिहार में नई सरकार पर नीतीश कुमार ने बढ़ाया सस्पेंस, 'पसंद का मुख्यमंत्री' वाला सवाल टाल गए सीएम

Bihar New CM: बिहार में नए मुख्यमंत्री को लेकर नीतीश कुमार ने सस्पेंस बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार लगभग दो दशक के बाद बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़ने जा रहे हैं। वह गुरुवार को दिल्ली पहुंचे और शुक्रवार को उनका राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ग्रहण होगा। दिल्ली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने खुद कह दिया कि 3-4 दिनों में पटना लौटकर वह मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। हालांकि, जब उनसे पूछा गया कि क्या अगला मुख्यमंत्री भाजपा से होगा, क्या नया सीएम उनकी पसंद से बनेगा, तो उन्होंने इस सवाल को टाल दिया।

नीतीश कुमार गुरुवार दोपहर को पटना से दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों से दूरी बनाए रखी। हालांकि, जब वह अपने आवास पर पहुंचे तो बहुत थोड़ी देर के लिए उन्होंने मीडिया से संवाद किया। इस दौरान पत्रकार नीतीश पर एक के बाद एक सवाल दागने लगे।

नीतीश ने उनसे कहा कि वह शुक्रवार को राज्यसभा की शपथ लेने वाले हैं। यह पहले ही तय कर दिया था। बिहार में 20 साल तक बहुत काम किया। अब यहां (दिल्ली) रहेंगे और काम करेंगे। इसी बीच जब पत्रकारों ने उनसे नई सरकार के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि 3-4 दिनों में यहां से लौटने के बाद कर देंगे। हालांकि, उनके बाद अगला मुख्यमंत्री कौन और किस पार्टी से होगा, इस सवाल का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

दिल्ली आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान नीतीश के साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद थे। नए सीएम के प्रश्न पर झा ने भी पत्रकारों से सवाल-जवाब खत्म करने को कह दिया। इससे बिहार के नए मुखिया को लेकर संशय अभी बरकरार है।

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भाजपा से होगा सीएम, लेकिन कौन? इस पर अटकलबाजी तेज

बिहार का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से होगा, यह तय है। मगर कौन सीएम बनेगा, इस पर अभी फैसला नहीं हुआ है। भाजपा में सीएम पद के लिए कई नाम रेस में चल रहे हैं। इसमें नीतीश के डिप्टी सम्राट चौधरी का नाम सबसे प्रमुख है। सम्राट अभी सरकार का सबसे अहम माने जाने वाला गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, जो लंबे समय तक नीतीश के पास था। साथ ही, वह कुशवाहा जाति से आते हैं जो नीतीश के लव-कुश समीकरण (कुर्मी-कोइरी) में भी फिट बैठते हैं।

वहीं, भाजपा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री दिलीप जायसवाल, विधायक संजीव चौरसिया, पूर्व मंत्री जनक राम, पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी का नाम भी रेस में चल रहा है। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा पहले ही खुद को इस रेस से साइड कर चुके हैं। भाजपा ने भी दिल्ली में शुक्रवार को अहम बैठक बुलाई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा के अलावा बिहार में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होने की पूरी संभावना है। अब भाजपा रेस में चल रहे इनमें से किसी नेता को सीएम की कुर्सी पर बैठाती है, या फिर कोई नया चेहरा लाकर सबको चौंकाती है, यह देखना दिलचस्प होगा।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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