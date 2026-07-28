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बांकीपुर उपचुनाव में नीतीश कुमार ने NDA उम्मीदवार के लिए मांगा वोट, आज थमेगा चुनाव प्रचार

By Nishant Nandan
लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बांकीपुर उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होगा। मतदान से पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है। इस वीडियो संदेश के जरिए नीतीश कुमार ने बांकीपुर की जनता से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने की अपील की है।  

Nitish kumar on Bankipur By Election
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मंगलवार यानी आज शाम पांच बजे से प्रचार का शोर थम जाएगा। किसी भी राजनीतिक दलों के प्रत्याशी अथवा उनके समर्थक शाम पांच बजे के बाद चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। जिला प्रशासन ने पदाधिकारियों को राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना एक वीडियो संदेश जारी किया है। पूर्व सीएम ने इस वीडियो संदेश के जरिए एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की है।

वीडियो में पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ‘बांकीपुर क्षेत्र के प्यारे मतदाताओं को मेरा प्रणाम। आप जानते हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में मतदान हो रहा है और 30 जुलाई को मतदान होगा। आप सभी के विश्वाास सहयोग और आशीर्वाद से हमने दो दशकों में न्याय के साथ विकास को पूरी ईमानदारी से धरातल पर उतारने का काम किया है। विकास की इस गति को बनाए रखने और विकसित बिहार के निश्चय को पूरा करने के लिए आपका एक-एक वोट जरुरी है। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं।’

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बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर गुरुवार 30 जुलाई को मतदान होंगे। तीन अगस्त को वोटों की गिनती होगी। भाजपा के नीरज कुमार, जनसुराज के प्रशांत किशोर, राजद की रेखा गुप्ता समेत कुल 25 उम्मीदवार मैदान में हैं।

नितिन संग सम्राट ने जनता से मांगा जीत का आशीर्वाद

बांकीपुर उप चुनाव में भाजपा प्रत्याशी नीरज कुमार के पक्ष में एनडीए ने ताकत झोंक दी। सोमवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, सहकारिता मंत्री रामकृपाल यादव ने रोड शो किया। शाम 5 बजकर 12 मिनट पर भट्टाचार्य रोड मोड़ से शुरू हुआ रोड शो पूरे 1 घंटा 36 मिनट तक चला। मोना सिनेमा के पास 6 बजकर 48 मिनट पर रोड शो का समापन हुआ। सड़क के दोनों ओर बड़ी संख्या में मौजूद लोगों ने फूलों की वर्षा कर नेताओं का गर्मजोशी से स्वागत किया। लगभग चार किलोमीटर लंबे रोड शो में एक दर्जन मंचों से नेताओं का स्वागत किया गया।

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नितिन नवीन और सम्राट चौधरी ने रोड शो के दौरान रथ से बांकीपुर के मतदाताओं का अभिवादन किया और हाथ जोड़ कर भाजपा प्रत्याशी से नीरज कुमार के लिए जीत का आशीर्वाद मांगा। उमा सिनेमा के नजदीक मां पटनदेवी सेवा समिति के बैनर तले मंच पर पटना के विकास पर तैयार नुक्कड़ नाटक का मंचन हो रहा था। कदमकुआं वेंडिंग जोन के सामने बने पाटलिपुत्रा दिगंबर जैन समिति के मंच पर लोकल बैंड ‘झंडे गाड़ देंगे’ गीत लोगों को सुना रहे थे। रोड शो में रथ के आगे चल रहे बैंड पर बज रहे देशभक्ति गीतों ने झुमा दिया। ‘जोड़िया मोदिया नीतीश जी के हिट होई’ गीत पर सड़क पर लोगों ने खूब ठुमके लगाए।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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