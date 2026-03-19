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राज्यसभा जा रहे, पर जदयू की कमान अपने हाथ ही रखेंगे नीतीश; 14 दिन में दूसरा नामांकन

Mar 19, 2026 06:43 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 14 दिनों के भीतर दूसरी बार नामांकन दाखिल किया है। पहले उन्होंने राज्यसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा था। अब एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए नॉमिनेशन किया है।

राज्यसभा जा रहे, पर जदयू की कमान अपने हाथ ही रखेंगे नीतीश; 14 दिन में दूसरा नामांकन

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी जनता दल यूनाइटेड की कमान वे अपने हाथ में ही रखेंगे। नीतीश फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को इसके लिए नामांकन भी कर दिया। नीतीश का पिछले 14 दिनों के भीतर यह दूसरा नामांकन है। इससे पहले 5 मार्च को उन्होंने पटना में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया था।

नई दिल्ली स्थित जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में गुरुवार को पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश के नाम का पर्चा दाखिल किया। झा पटना से नामांकन पत्र पर नीतीश का हस्ताक्षर कर दिल्ली ले गए। इसके बाद दिल्ली में जदयू के निर्वाचन पदाधिकारी अनिल हेगड़े को नीतीश का नामांकन पत्र सौंप दिया।

जेडीयू में संगठनात्मक चुनाव

जेडीयू में संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव समाप्त होने के बाद अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन 22 मार्च है। 23 को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। 24 मार्च को नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। एक से अधिक पर्चे दाखिल हुए तो 27 मार्च को चुनाव होंगे।

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नीतीश की निर्विरोध जीत तय

नीतीश कुमार अभी जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने फिर से इस पद के लिए नामांकन कर दिया है। सूत्रों के अनुसार, उनका निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। दिल्ली में नीतीश का पर्चा दाखिल करने के बाद संजय झा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी के सभी नेता चाहते हैं कि नीतीश ही पार्टी के अध्यक्ष बने रहें।

कब-कब जेडीयू के अध्यक्ष रहे नीतीश

नीतीश ने पहली बार 2016 में जेडीयू की कमान संभाली थी। इससे पहले शरद यादव लंबे समय तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे। 2020 तक वे इस पद पर बने रहे। फिर आरसीपी सिंह जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए। उनके बाद ललन सिंह इस पद पर आए। फिर दिसंबर 2023 में दोबारा नीतीश ने पार्टी की कमान अपने हाथ में ले ली। तब से नीतीश ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं।

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राज्यसभा जा रहे नीतीश

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों राज्यसभा जाने का ऐलान कर सभी को चौंका दिया था। उन्होंने 5 मार्च को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। 16 मार्च को हुए मतदान के बाद वे राज्यसभा चुनाव जीत गए। अब सांसद बनने के बाद नीतीश सीएम पद छोड़ देंगे। उनके बाद बिहार में नया मुख्यमंत्री आएगा। अप्रैल में बिहार में एनडीए की नई सरकार का गठन किया जाएगा।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत बिहार में राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं पर गहराई से नजर रखते हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर के मुद्दे पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। जयेश मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं और लाइव हिन्दुस्तान में 4 साल से बिहार टीम का हिस्सा हैं। इससे पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे2न्यूज और टाइम्स ऑफ इंडिया में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। समाचार लेखन के अलावा साहित्यिक पठन-लेखन में रुचि है।

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