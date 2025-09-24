ना घरों में झगड़ा, ना हिंदू-मुस्लिम विवाद; नीतीश बोले- व्यवस्था परिवर्तन से बिहार में कानून का राज

सीएम नीतीश कुमार ने दावा किया कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होने से कानून का राज है। अब यहां ना तो घरों में झगड़ा होता है और ना ही हिंदू-मुस्लिम का विवाद होता है। उन्होंने भभुआ में भाषण के दौरान ये बातें कहीं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भभुआ के जगजीवन स्टेडियम में बुधवार को एनडीए कार्यकर्ता संवाद में दावा किया कि व्यवस्था परिवर्तन से बिहार की स्थिति में बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि साल 2005 तक बिहार की स्थिति काफी खराब थी। डर से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सभी की स्थिति खराब थी। हमने इसे सुधारने का काम किया। अब कानून का राज है और लोग 12 बजे रात में भी बिना डर-भय के अपने घर आ-जा रहे हैं। हर ओर शांति है। घरों में झगड़ा नहीं हो रहा है। हिंदू-मुस्लिम विवाद नहीं हो रहा है।

सीएम नीतीश ने दावा किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार किया गया है। बीपीएससी से 2.98 लाख शिक्षकों की बहाली हुई। पहले से बहाल 28 हजार से ज्यादा बीपीएससी शिक्षक बन गए। इन्हें छोटी परीक्षा देनी पड़ी। अब 2.12 लाख नियोजित शिक्षक परीक्षा पास कर गए हैं। अब सिर्फ 77 हजार बाकी हैं। यह भी परीक्षा देंगे।

उन्होंने कहा कि पीएचसी में पहले हर माह औसतन 39 मरीज आते थे। जब हम लोगों ने सुविधा बढ़ाई तो इनकी संख्या 11600 पहुंच गई। पहले 6 मेडिकल कॉलेज थे। अब 12 हो गए हैं। पीएमसीएच में 5600 बेड की व्यवस्था की गई है। पांच पुराने मेडिकल कॉलेज की क्षमता बढ़ाकर 2500 बेड का किया गया है। आईजीआईएमएस का विस्तार कर 3000 बेड का किया जा रहा है। हर जिला में मेडिकल कॉलेज हो जाएगा तो सभी को फायदा होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में सात निश्चय योजना से गली, नाली, हर घर में पानी, बिजली, शौचालय का प्रबंध किया गया। वर्ष 2020 में सात निश्चय योजना- 2 से टेलीमेडिसीन, बाल हृदय रोग का इलाज व ऑपरेशन, प्रकाश आदि की व्यवस्था की गई है। सड़क और पुल-पुलिया का भी खूब निर्माण हो रहा है। कम समय में लोग गंतव्य स्थानों पर पहुंच जा रहे हैं। वर्ष 2020 तक 8 लाख लोगों को नौकरी और 10 लाख को रोजगार दिया गया। अब दोनों मिलाकर 49 लाख बेरोजगारों को नौकरी व रोजगार मिल गया है। अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को रोजगार-नौकरी दी जाएगी।

पहले हर घर बिजली पहुंचाई, अब मुफ्त की नीतीश कुमार ने कहा कि साल 2018 में सरकार ने हर घर बिजली पहुंचाया। अब सभी के लिए 125 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया। इसका लाभ शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जुलाई माह से ही मिल रहा है। उन्होंने भीड़ से अपील की कि आपलोग सोलर लाइट लगवाइए, बहुत फायदा होगा।