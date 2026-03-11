नीतीश बोले- टॉप-5 राज्यों में शामिल होगा बिहार, सम्राट ने कहा- फारबिसगंज में बनेगा एयरपोर्ट

अररिया जिले में समृद्धि यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार आने वाले समय में देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल होगा। वहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अररिया जिले के फारबिसगंज में एयरपोर्ट शुरू करने की बात कही है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तीसरे चरण में बुधवार को अररिया पहुंचे। उन्होंने कहा कि 24 नवंबर 2005 को बिहार की सत्ता संभालने के बाद यहां कानून की राज स्थापित हुई है। इससे ना केवल लोगों को भय एवं दहशत से मुक्ति मिली है, बल्कि सूबे में शांति एवं सौहार्द का माहौल बना है। उन्होंने दावा किया कि इससे बिहार में सांप्रदायिक तनाव कम हुए हैं। सीएम ने कहा कि हमने जाति धर्म से परे सबके लिए विकास किया है। कब्रिस्तानों की घेराबंदी के बाद वर्ष 2016 से 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों को भी बाउंड्री वाल से घेरा है।

सीएम नीतीश ने अररिया कॉलेज स्टेडियम स्थित सभा स्थल में जीविका दीदियों एवं अन्य को संबोधित किया। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस लाइन में नए भवन सहित 545.89 करोड़ की लागत की कुल 68 योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और कार्यारंभ किया। इसके बाद वे अररिया आरएस स्थित एएनएम और जीएनएम कॉलेज सह हॉस्टल का करने पहुंचे। फिर कोसी डेयरी प्रोजेक्ट के मिल्क चिलिंग प्लांट का निरीक्षण कर वहां प्लांट नवीकरण का शिलान्यास किया। इसके बाद विभिन्न सरकारी स्टॉलों का जायजा लिया।

टॉप-5 राज्यों में शामिल होगा बिहार मुख्यमंत्री ने अपने करीब 40 मिनट के संबोधन में लोगों को बार-बार 2005 के पहले के बिहार का याद दिलाया। संबोधन के दौरान उसने लोगों से पूछा कि बताइये सब अच्छा रहेगा ना? उन्होंने ने कहा कि एनडीए सरकार में हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। चाहे शिक्षा हो या स्वास्थ्य, कृषि हो या बिजली, उद्योग हो या अन्य क्षेत्र। आने वाले समय में बिहार देश के पांच टॉप राज्यों में शामिल होगा। इसमें केंद्र सरकार की काफी मदद मिल रही है। हम सब मिलकर बेहतर बिहार बनाएंगे। 2025-30 का मैप बनाकर बिहार के विकास के लिए काम हो रहा है। इसमें केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है।

नीतीश ने कहा कि सत्ता संभालने के बाद ही हमने शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया। स्कूल की बिल्डिंग बनाई। शिक्षकों की बहाली की। विभिन्न सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाते हुए छात्र-छात्राओं को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2005 में सूबे में 3.68 लाख शिक्षक कार्यरत थे जबकि एनडीए सरकार ने 2.98 शिक्षकों की और बहाली की। सरकारी शिक्षक का दर्जा दिया। 45 हजार और नये शिक्षकों की बहाली हो रही है। अब प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय व डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। खेलों के क्षेत्र में भी अररिया विकसित होगा यहां सेंटर आफ एक्सीलेंस की स्थापना होगी।

स्वास्थ्य पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुविधाविहीन पीएचसी में पहले नहीं के बराबर रोगी पहुंचते थे लेकिन मुफ्त दवा व इलाज की बेहतर सुविधा मिलने से औसतन 11,600 मरीज प्रतिमाह आ रहे हैं। साथ ही कहा कि पहले केवल छह मेडिकल कॉलेज था अब 12 हो गया है। छह बन रहा है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनेंगे।

अररिया की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि यहां के सभी नौ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को विशिष्ट व सदर अस्पताल को अतिविशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। अपने करीब 40 मिनट के भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि रोड मैप की चर्चा करते हुए कहा कि अब राज्य में अनाज, फल व मछली आदि का उत्पादन काफी बढ़ा है। खासकर मछली का उत्पादन तो ढाई गुणा बढ़ा है।

50 हजार घरों में लगेंगे सोलर प्लांट: मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार आज बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। 2018 में ही हर घर में बिजली पहुंचा दिया गया है। अब सभी घरेलू उपभोक्तओं को 125 यूनिट फ्री बिजली मिल रही है। 50 हजार घरों में अब सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। सीएम ने कहा कि बिहार में पलायन रोकते हुए पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा। 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार को बढ़ाकर 40 कर दिया गया है।

जातीय आधारित गणना की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि इससे आर्थिक स्थिति की जानकारी दी गई है। जातीय गणना में 94 लाख गरीब परिवार मिले हैं। इसमें सभी वर्ग व जाति के लोग शामिल हैं। गरीबी उन्मूलन के प्रयास जारी हैं। महिला सशक्तिकरण पर बोलेते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत एवं नगर निकाय में 50 प्रतिशत आरक्षण के बाद महिलाओं को सरकारी नौकरी में भी 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर स्वयं सहायता समूह का गठन किया और नाम रखा-जीविका। जीविका से जुड़कर महिलाएं खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। बताया कि फिलहाल सूबे में 11 लाख पांच हजार एसएचजी ग्रुप हैं जबकि जीविका दीदी की संख्या 1.69 करोड़ हो गयी है। इसमें 77 हजार तो शहरी क्षेत्र की जीविका दीदी हैं।

उद्योगों का होगा विस्तार मुख्यमंत्री नीतीश ने कहा कि अगले पांच वर्षों में बिहार में उद्योगों का विकास होगा। पुरानी चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। मखाना उत्पादक बढ़ाया जाएगा। डेयरी एवं मछली पालन पर फोकस किया जाएगा।

अररिया में सात स्वीकृत योजनाओं पर हो गया काम: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पिछले साल प्रगति यात्रा के दौरान उन्होंने अररिया के लिए सात बहुप्रतीक्षित योजनाओं को स्वीकृत किया था। उस पर तेजी से काम हो रहा है। इसमें सुंदर नाथ धाम सौंदर्यीकरण एवं विकास, अररिया-सिकटी पथ का चौड़ीकरण, अररिया शहर में प्रेक्षागृह का निर्माण, सैफगंज सुकेला पथ का चौड़ीकरण, अंचल-प्रखंड भवन का निर्माण और मेडिकल कॉलेज शामिल हैं।

सम्राट चौधरी बोले- फारबिसगंज में बनेगा हवाई अड्डा सीएम की सभा में मौजूद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि अररिया के फारबिसगंज में जल्द ही एयरपोर्ट बनेगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए 150 एकड़ जमीन चिह्नित की जा रही है। सम्राट ने कहा कि सुपौल के वीरपुर में भी हवाई अड्डा के लिए टेंडर निकल गया है। सभा को जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री लेसी सिंह, जिला प्रभारी मंत्री लखेन्द्र रौशन, विधायक विजय कुमार मंडल, देवयंती यादव आदि ने भी संबोधित किया।