नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा कल बेतिया से होगी शुरू, सीवान और सारण का शेड्यूल बदला

संक्षेप: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसे समृद्धि यात्रा नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत बेतिया से होने जा रही है। हालांकि, इससे पहले ही दो जिलों में सीएम की यात्रा का शेड्यूल बदला गया है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार से समृद्धि यात्रा पर निकलेंगे। उनकी पहले चरण की यात्रा 16 जनवरी को पश्चिमी चंपारण (बेतिया) से शुरू होगी। 24 जनवरी को वैशाली में इसका समापन होगा। समृद्धि यात्रा के दौरान सीएम नीतीश प्रगति यात्रा से संबंधित योजनाओं की क्रियान्वयन की जानकारी लेंगे। साथ ही सात निश्चय-2, सात निश्चय-3 पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। यात्रा शुरू होने से पहले इसके शेड्यूल में आंशिक बदलाव किया गया है।

पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार 21 जनवरी को नीतीश सीवान और 22 तारीख को सारण जाने वाले थे। नए शेड्युल के अनुसार अब मुख्यमंत्री 21 जनवरी को सारण, जबकि 22 को सीवान में रहेंगे। उनके शेष कार्यक्रम यथावत रहेंगे। इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा के दौरान नि:शुल्क दवा की उपलब्धता, ऊर्जा में संरचनात्मक ढांचे की उपलब्धता, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना (अवशेष), ग्रामीण सेतु निर्माण योजना, जीविका समूह, पंचायत सरकार भवन, भूमि विवाद के निपटारे के लिए बैठक, राशन कार्ड से संबंधित प्रतिवेदन, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम के अलावा विधि व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे।