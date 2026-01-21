Hindustan Hindi News
समृद्धि यात्रा के 5वें दिन सारण पहुंचे नीतीश कुमार, 540 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की सौगात

समृद्धि यात्रा के 5वें दिन सारण पहुंचे नीतीश कुमार, 540 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट की सौगात

संक्षेप:

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत 5वें दिन सारण (छपरा) जिला के दौरे पर पहुंचे। सीएम ने जिले में लगभग 540 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया।

Jan 21, 2026 02:32 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, छपरा
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को समृद्धि यात्रा के तहत सारण जिले का दौरा किया और जिले को 540 करोड़ रुपये से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया और जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि सड़क, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में निरंतर कार्य हो रहे हैं और सारण जिला भी तेजी से विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पहले के समय में बिहार में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव था, लेकिन अब हर क्षेत्र में बदलाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि समृद्धि यात्रा का उद्देश्य जमीनी स्तर पर विकास कार्यों की समीक्षा करना, योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाना और जनता की समस्याओं को सीधे सुनकर उनका समाधान करना है। नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जीविका, स्वयं सहायता समूह, सिलाई-कढ़ाई केंद्र और रोजगारपरक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे हजारों महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नए स्कूल भवन, कॉलेज, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, अस्पताल और स्वास्थ्य उपकेंद्रों के निर्माण से जिले की तस्वीर बदलेगी। उन्होंने युवाओं से पढ़ाई के साथ कौशल विकास पर ध्यान देने की अपील की और कहा कि सरकार उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए लगातार नई योजनाएं ला रही है। किसानों के लिए सिंचाई, सड़क और भंडारण की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।

मुख्यमंत्री ने जनसभा में मौजूद लोगों से सीधा संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार जनता के विश्वास पर खरी उतरने के लिए प्रतिबद्ध है और विकास कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समृद्धि यात्रा के इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के वरीय अधिकारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम के दौरान विकास, विश्वास और समर्पण का संदेश गूंजता रहा।

