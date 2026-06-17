सब नीतीश कुमार करा रहे हैं.., सुरक्षा वापस लेने और राबड़ी के बंगला विवाद पर बोले लालू प्रसाद यादव

राज्य सरकार द्वारा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की जेड प्लस सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद पहली बार राजद सुप्रीमो ने इसपर अपनी प्रतिक्रिया दी है। लालू प्रसाद यादव ने आरोप लगाया है कि यह सबकुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं।

बिहार में करीब एक महीने से पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास को खाली करने को लेकर राजनीति चल रही है। यह मुद्दा अभी चल ही रहा था कि राज्य सरकार ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को दी गई जेड प्लस सुरक्षा वापस ले ली। बंगला विवाद और सुरक्षा वापस लेने का मुद्दा इतना गरमाया कि इसपर लालू-राबड़ी और तेजस्वी यादव समेत कई राजद नेताओं ने अपनी सुरक्षा तक वापस कर दी। अब लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी आवास खाली करने और सुरक्षा वापस करने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है।

लालू प्रसाद यादव ने अपने बयान में सीधे तौर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लपेट लिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपनी और परिवार सदस्यों की सुरक्षा वापस लेने और आवास खाली कराने के सवाल पर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप मढ़ा है। पटना में बुधवार को मीडिया से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब नीतीश कुमार करा रहे हैं। पटना में जब पत्रकारों ने लालू प्रसाद यादव से पूछा कि सुरक्षाा हटा ली गई है तब लालू प्रसाद यादव ने कहा, ‘हां, सुरक्षा हटा ली गई है। यह सब नीतीश कुमार ने ही करवाया है।’

अब लालू यादव के इस बयान के बाद इस पूरे मुद्दे पर नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। यहां आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बिहार की सम्राट चौधरी सरकार ने राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और पूर्व सीएम राबड़ी देवी को मिली जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा वापस ले ली थी। इसपर राज्य सरकार ने तर्क दिया था कि सुरक्षा में कटौती का फैसला राज्य सुरक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर ही किया गया था जिसकी बैठक बीते 04 जून को हुई थी। सरकार का कहना था कि यह समिति समय-समय पर सुरक्षा श्रेणियों की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें भेजती है।

हालांकि, सुरक्षा वापस लिए जाने से नाराज लालू-राबड़ी ने अपने आवास के बाहर सुरक्षा में लगे पुलिस जवानों को भी लौटने के लिए कह दिया था। इसके बाद राजद के कई नेता और कार्यकर्ता भीषण गर्मी में दिन के वक्त और रात के समय राबड़ी आवास के बाहर पहरा देते नजर आए थे। राजद नेताओं ने सरकार पर दुर्भावना से काम करने का आरोप भी लगाया था। इस विवाद के बीच ही सरकार ने फिर से करीब 42 सुरक्षाकर्मियों की ड्यूटी राबड़ी आवास के बाहर लगा दी थी।

राबड़ी आवास को लेकर खूब हुआ विवाद लालू-राबड़ी की सुरक्षा के अलावा बंगला को लेकर विवाद काफी दिनों तक चला। सम्राट चौधरी सरकार ने राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करने का नोटिस भेजा था तो राबड़ी देवी ने कहा था कि पुलिस बुला कर बंगला खाली करवा लें लेकिन वो बंगला खाली नहीं करेंगी। इसके बाद खुद सम्राट चौधरी ने अलग-अलग मौकों पर राबड़ी देवी का नाम लिए बगैर कहा था कि सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं है और इसे खाली करना ही होगा।

लंबे चले इस विवाद के बाद अब पूर्व सीएम तथा विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी ने कहा है कि वो 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करेंगी और सरकार की ओर से आवंटित 39 हार्डिंग रोड स्थित आवास में जाएंगी। लेकिन राबड़ी देवी ने इसके पहले लालू प्रसाद यादव की सेहत के मद्देनजर नए बंगले में हाइजिन का ख्याल रखने तथा रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था किए जाने की मांग कर दी है।