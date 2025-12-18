Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish Kumar right Giriraj Singh supports over hijab controversy
यह कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार ने सही किया; हिजाब कंट्रोवर्सी पर गिरिराज सिंह गुस्से में

यह कोई इस्लामिक देश है? नीतीश कुमार ने सही किया; हिजाब कंट्रोवर्सी पर गिरिराज सिंह गुस्से में

संक्षेप:

गिरिराज सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार ने एक गार्जियन की हैसियत से हिजाब हटा दिया। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रही हो तो चेहरा नहीं दिखाएगी क्या।

Dec 18, 2025 02:47 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हिजाब पर मचे फसाद पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के समर्थन में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम ने कोई गलत काम नहीं किया। यह भारत है, कोई इस्लामिक देश नहीं। यहां कानून का राज चलता है। जब एयरपोर्ट पर चेहरा दिखा सकते हैं तो नौकरी लेने की चिट्ठी लेने में क्यों नहीं दिखा सकते। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यहां पाकिस्तान की बात नहीं चलेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

सोमवार को पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार के नवनियुक्त आयुष डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। एक महिला डॉक्टर चेहरे पर हिजाब लगाकर लेटर लेने पहुंची। सीएम ने पत्र देते पूछा कि यह क्या पहन ली हो, ठीक नहीं है। उन्होंने महिला डॉक्टर के चेहरे हिजाब हटा दिया। राजद ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके सियासी फसाद मचा दिया। नीतीश कुमार के विरोधि एक्शन में आ गए और प्रदर्शन शुरू कर दिया। राजद के साथ एआईएमआईएम ने मुद्दे को पकड़ लिया और बिहार से बाहर भी सीएम के विरोध में आन्दोलन किया। सीएम को पाकिस्तान के धार्मिक संगठन ने धमकी तक दे दी।

गुरुवार को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह नीतीश कुमार के समर्थन में खुलकर उतर गए। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक गार्जियन की हैसियत से हिजाब हटा दिया। अगर कोई नियुक्ति पत्र लेने जा रही हो तो चेहरा नहीं दिखाएगी क्या। यह भारत है को इस्लामिक स्टेट नहीं। पासपोर्ट लेने या एयरपोर्ट पर ये लोग चेहरा नहीं दिखाते हैं क्या? कोई पाकिस्तान और इंगलिस्तान की बात नहीं करे। भारत में कानून का राज चलेगा। नीतीश कुमार जी ने बिल्कुल सही काम किया।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar
टीवी मीडिया और डिजिटल जर्नलिज्म में 15 साल से ज्यादा का अनुभव। क्राइम, पॉलिटिक्स, सामाजिक और प्रशासनिक मामलों की समझ रखते हैं। फिलहाल लाइव हिन्दु्स्तान में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर बिहार के लिए काम करते हैं। इससे पहले ईटीवी न्यूज/News18 में बिहार और झारखंड की पत्रकारिता कर चुके हैं। इंदिरा गांधी नेशनल ओेपन यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में पीजी किया है। और पढ़ें
Giriraj Singh Nitish Kumar Bihar News
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Shapath Grahan, Bihar Election Result 2025, Bihar Chunav Result, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।