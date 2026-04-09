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नीतीश कुमार ने बता दिया कब देंगे सीएम पद से इस्तीफा, दिल्ली में बोले- वहां का छोड़कर अब यहीं रहेंगे

Apr 09, 2026 06:39 pm ISTJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार ने खुद बताया कि वह बिहार के मुख्यमंत्री पद का छोड़ने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अब वह सीएम पद छोड़कर राज्यसभा जॉइन कर रहे हैं और अब यहीं रहेंगे।

नीतीश कुमार ने बता दिया कब देंगे सीएम पद से इस्तीफा, दिल्ली में बोले- वहां का छोड़कर अब यहीं रहेंगे

Nitish Kumar: नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बारे में खुद अपडेट दिया है। नीतीश गुरुवार को दिल्ली पहुंचे। यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि वह 3-4 दिनों में पटना लौटकर सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अब वहां का छोड़कर, वह यहीं (दिल्ली) रहेंगे। शुक्रवार दोपहर को वे राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेंगे। सप्ताहांत तक उनके पटना लौटने का कार्यक्रम है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार दोपहर को पटना से फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा एवं मंत्री विजय चौधरी भी साथ रहे। दिल्ली एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत जेडीयू के अन्य नेता उन्हें रिसीव करने पहुंचे। हवाई अड्डा पर मीडिया के सवालों को दरकिनार करते हुए नीतीश वहां से गाड़ी में बैठकर अपने आवास चले गए।

दिल्ली स्थित आवास पर नीतीश कुमार ने पत्रकारों से संक्षिप्त बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वह कल राज्यसभा की शपथ लेने जा रहे हैं। 20 वर्षों तक बिहार में काम किया है, अब दिल्ली में भी काम करना है। इसीलिए यहां आ गए हैं। जब उनसे मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बारे में सवाल किया गया तो नीतीश ने कहा कि यहां से 3-4 दिन में लौटेंगे, तब कर देंगे।

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उपराष्ट्रपति दिलाएंगे नीतीश को राज्यसभा की शपथ

नीतीश कुमार ने पिछले महीने राज्यसभा जाने का फैसला लिया था। 16 मार्च को वह राज्यसभा का चुनाव जीते। 30 मार्च को बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा भी दे दिया था। हालांकि, अभी वह सीएम पद पर बने हुए हैं। शुक्रवार को संसद में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नीतीश कुमार को नवनिर्वाचित सासंदों के साथ शपथ दिलाएंगे। जेडीयू नेता संजय झा के अनुसार शपथ ग्रहण दोपहर लगभग सवा 12 बजे होगा।

नीतीश के इस सप्ताह के आखिरी में वापस पटना लौटने का कार्यक्रम है। नीतीश ने खुद संकेत दे दिए हैं कि दिल्ली से लौटते ही वह मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे। इसके बाद बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

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भाजपा से होगा अगला मुख्यमंत्री, दिल्ली में होने वाली है अहम बैठक

बिहार में नई सरकार को लेकर एनडीए के घटक दलों में अंदरखाने सहमति बन चुकी है। सूत्रों के अनुसार अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, जबकि जेडीयू डिप्टी सीएम बनाएगी। नए मुख्यमंत्री के नाम पर अभी मुहर नहीं लगाई गई है। दिल्ली में भाजपा की शुक्रवार को अहम बैठक बुलाई गई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अध्यक्षता में बिहार भाजपा के सभी बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। इस बैठक में नए सीएम के नाम पर सहमति बनाई जा सकती है।

बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी एवं विजय सिन्हा भी इस बैठक में भाग लेने गुरुवार शाम दिल्ली पहुंच गए। नए मुख्यमंत्री की रेस में सम्राट का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। हालांकि, भाजपा ने अभी इस पर पत्ते नहीं खोले हैं।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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