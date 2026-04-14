आज नीतीश कुमार की विदाई, नए मुख्यमंत्री का भी चयन; कल पटना में शपथ

नीतीश कुमार मंगलवार की सुबह सबसे पहले संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। हाईकोर्ट स्थित उनकी प्रतिमास्थल पर राजकीय समारोह में शिरकत करने के बाद राज्य मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कैबिनेट उनके योगदानों के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करेगा।

आज (मंगलवार) बिहार के लिए अहम दिन है। दो दशक से बिहार की कमान संभाल रहे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे। आज ही एनडीए विधायक बिहार के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लगायेंगे। शाम तक नाम सार्वजनिक हो जाएगा और बुधवार को बिहार में नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। मंगलवार का दिन बिहार की सियासत में दो हिस्सों में बंटा होगा। पहला सत्र नीतीश कुमार की विदाई जबकि दूसरे सत्र में नये मुख्यमंत्री तथा उप मुख्यमंत्री के चयन को लेकर गहमागहमी रहेगी।

भाजपा ने केन्द्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को विधानमंडल दल का नेता चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन तथा केंद्रीय मंत्री चौहान की मौजूदगी में पार्टी अपने नेता का चयन करेगी। चयनित नाम पर एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में फैसला होगा और अगले 29-30 घंटे में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा।

बुधवार को सुबह 11 बजे नई सरकार का लोकभवन में शपथ ग्रहण होगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री समेत और कितने मंत्री शपथ लेंगे, यह तस्वीर मंगलवार को ही साफ होगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर सोमवार को लोकभवन सचिवालय और पटना जिला प्रशासन में तैयारियां तेज दिखीं। सुबह पटना के डीएम और एसएसपी लोकभवन गए।

उन्होंने राज्यपाल के सचिव गोपाल मीणा से मुलाकात की। लोकभवन के पिछले हिस्से में बने हॉल (जर्मन हैंगर) का जायजा लिया। यहां अधिकतम एक हजार लोगों के बैठने की जगह है। शाम में फिर लोकभवन में राज्यपाल के सचिव ने पटना के प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम-एसएसपी सहित वरीय अफसरों के साथ सुरक्षा तथा अन्य प्रोटोकॉल को लेकर बैठक की। लोकभवन के अंदर तथा बाहर की सुरक्षा सख्त करने को लेकर रणनीति भी तैयार हुई।