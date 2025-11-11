Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish Kumar reaches Lalan Singh house Stir in JDU amid Bihar Election Phase 2 voting
दूसरे चरण की वोटिंग के बीच हलचल तेज, ललन सिंह से मिलकर जेडीयू दफ्तर पहुंचे नीतीश कुमार

दूसरे चरण की वोटिंग के बीच हलचल तेज, ललन सिंह से मिलकर जेडीयू दफ्तर पहुंचे नीतीश कुमार

संक्षेप: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार सुबह पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। इसके बाद सीएम अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच जेडीयू में हलचल तेज हो गई है।

Tue, 11 Nov 2025 12:05 PMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जारी मतदान के बीच जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री एवं जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार मंगलवार सुबह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पटना स्थित आवास पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बिहार चुनाव को लेकर अहम मंत्रणा की गई। नीतीश वहां से जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। उनके साथ सदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि मंगलवार को बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हुई थी। आगामी 14 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे जारी होंगे। जेडीयू के सहयोगी दल शीर्ष नेताओं द्वारा एनडीए के सीएम कैंडिडेट पर कंफ्यूजन बनाए जाने के बाद भाजपा ने साफ कर दिया कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था। मंगलवार को दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। पहले चरण में ऐतिहासिक 65 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ था, दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होने के आसार हैं। बंपर वोटिंग के बाद जेडीयू समेत एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश सरकार फिर से आ रही है।

बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

अमित शाह के बयान से हुई थी कंफ्यूजन, ललन सिंह ने सुर मिलाए

बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर एनडीए में कंफ्यूजन का दौर चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में पिछले महीने कहा था कि अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, चुनाव नतीजे आने के बाद सभी घटक दलों के नेता और विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। शाह के इस बयान के बाद नीतीश के सीएम फेस होने पर संशय मंडरा गया और सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।

ये भी पढ़ें:बीमार बोलने वालों की नीतीश ने बोलती बंद कर दी; 84 रैलियों में 11 सभाएं सड़क से

फिर, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह के सुर में सुर मिलाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि शाह के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा। यही परंपरा रही है। 2020 में भी नीतीश कुमार को विधायक दल ने ही अपना नेता बनाया था।

राजनाथ सिंह और सम्राट चौधरी ने दूर किया कंफ्यूजन

रक्षा मंत्री एवं भाजपा के शीर्ष नेताओं में से एक राजनाथ सिंह ने बिहार में एनडीए के सीएम फेस पर कंफ्यूजन दूर कर दिया। पहले चरण का मतदान होने के बाद राजनाथ ने एक इंटरव्यू में कहा कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। वहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी लगातार यह बात कहते हुए आ रहे हैं।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
Nitish Kumar Lalan Singh Bihar Politics अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar chunav voting, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats , बिहार चुनाव एग्जिट पोल्स और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।