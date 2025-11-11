दूसरे चरण की वोटिंग के बीच हलचल तेज, ललन सिंह से मिलकर जेडीयू दफ्तर पहुंचे नीतीश कुमार

संक्षेप: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार सुबह पटना में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। इसके बाद सीएम अचानक जेडीयू दफ्तर पहुंच गए। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के बीच जेडीयू में हलचल तेज हो गई है।

बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए जारी मतदान के बीच जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री एवं जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार मंगलवार सुबह केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के पटना स्थित आवास पर पहुंचे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बिहार चुनाव को लेकर अहम मंत्रणा की गई। नीतीश वहां से जेडीयू के प्रदेश कार्यालय पहुंच गए। उनके साथ सदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद रहे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि मंगलवार को बिहार चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर को हुई थी। आगामी 14 नवंबर को मतगणना के बाद चुनाव के नतीजे जारी होंगे। जेडीयू के सहयोगी दल शीर्ष नेताओं द्वारा एनडीए के सीएम कैंडिडेट पर कंफ्यूजन बनाए जाने के बाद भाजपा ने साफ कर दिया कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे।

बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को हुआ था। मंगलवार को दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। पहले चरण में ऐतिहासिक 65 फीसदी से ज्यादा मतदान हुआ था, दूसरे चरण में भी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग होने के आसार हैं। बंपर वोटिंग के बाद जेडीयू समेत एनडीए के नेता दावा कर रहे हैं कि नीतीश सरकार फिर से आ रही है।

अमित शाह के बयान से हुई थी कंफ्यूजन, ललन सिंह ने सुर मिलाए बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर एनडीए में कंफ्यूजन का दौर चला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में पिछले महीने कहा था कि अभी हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ रहे हैं, चुनाव नतीजे आने के बाद सभी घटक दलों के नेता और विधायक मिलकर मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। शाह के इस बयान के बाद नीतीश के सीएम फेस होने पर संशय मंडरा गया और सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया।

फिर, जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने अमित शाह के सुर में सुर मिलाए। केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि शाह के बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है। हम बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। मुख्यमंत्री विधायक दल तय करेगा। यही परंपरा रही है। 2020 में भी नीतीश कुमार को विधायक दल ने ही अपना नेता बनाया था।