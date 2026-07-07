नीतीश कुमार भारी बारिश के बीच मखदूम सैयद गगनदुला शाह की मजार पहुंचे, चादरपोशी नहीं कर पाए
बिहार के पूर्व सीएम एवं जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार गुरुवार को नालंदा जिले के मुख्यालय बिहारशरीफ पहुंचे। भारी बारिश के बीच वह मखदूम सैयद गगनदुला शाह की मजार पर आए, मगर चादरपोशी नहीं कर सके।
जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को बिहारशरीफ शहर के गगन दीवान मोहल्ला में स्थित हजरत मखदूम सैयद गगनदुला शाह की मजार पहुंचे। मूसलाधार बारिश के बीच उन्होंने मजार पर हाजिरी लगाई। हालांकि, लगातार हो रही तेज बारिश के कारण वे मजार पर चादरपोशी नहीं कर सके। नीतीश के आगमन को लेकर सुबह से ही मजार परिसर और आसपास के इलाके में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे।
मजार परिसर के साथ-साथ आसपास के मार्गों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए आम लोगों की आवाजाही भी नियंत्रित की गई, जबकि सुरक्षा एजेंसियां पूरे कार्यक्रम के दौरान हर गतिविधि पर नजर बनाए रहीं। भारी बारिश के बावजूद कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह कम नहीं हुआ।
नालंदा में नीतीश का स्वागत
बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ता, स्थानीय नागरिक और नीतीश के समर्थक मजार परिसर के बाहर और आसपास मौजूद रहे। लोगों ने पुष्पमालाओं के साथ नीतीश कुमार का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने भी हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया तथा कार्यकर्ताओं और आमजनों से आत्मीय मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। इस दौरान समर्थकों ने उनके पक्ष में नारे भी लगाए।
नीतीश कुमार का कार्यक्रम निर्धारित समय के अनुसार संपन्न हुआ। उन्होंने कुछ समय मजार परिसर में बिताया और उसके बाद अपने अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो गए। इस दौरान बिहार विधान परिषद में सत्तारूढ़ दल के उपनेता ललन कुमार सर्राफ, पूर्व विधायक ई. सुनील कुमार, जदयू के नालंदा जिलाध्यक्ष मो. अरशद, असगर समीम, गुलरेज अंसारी, धनंजय देव, रणजीत कुमार, प्रद्युम्न कुमार, अकबर अली, रविकांत कुमार, संजय पासवान, निशान चंद्रवंशी, मो. आफताब, मो. मेराजुद्दीन, जमील अख्तर, पप्पू बनौलिया, शशि कुमार, सकीबुल हसन, मो. अकील अख्तर, खालिद आलम भुट्टो, वकील खान सहित जद (यू) के कई नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।