नीतीश जेडीयू दफ्तर पहुंचे, संजय झा के साथ जिलाध्यक्षों की बैठक; 24 नवंबर को पूरे बिहार में होंगे आयोजन
जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार शुक्रवार को पार्टी दफ्तर पहुंचे और संजय झा के साथ जिलाध्यक्षों की बैठक ली। जेडीयू 24 नवंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी। इस दिन सभी जिलों में नीतीश संवाद कार्यक्रम का आयोजन होगा। नीतीश और संजय झा की बैठक में पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दिए गए।
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार को पटना स्थित जनता दल यूनाइटेड (JDU) के प्रदेश कार्यालय पहुंचे। इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने पार्टी के जिलाध्यक्षों एवं अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक की। 24 नवंबर को जेडीयू सुशासन दिवस मनाएगी। इसके तहत पूरे बिहार में कार्यक्रम रखे गए हैं। हर जिले में नीतीश संवाद होगा। जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सभी जिला पदाधिकारियों से वर्चुअल बैठक की और उन्हें आगामी कार्यक्रम को लेकर दिशानिर्देश दिए।
संजय झा ने कहा कि 24 नवंबर 2005 बिहार के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इसी दिन नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने अराजकता और बदहाली के दौर से निकलकर विकास, विश्वास और सुशासन की नई यात्रा शुरू की थी। इस तारीख को जेडीयू सुशासन दिवस के रूप में मना रही है। उन्होंने कहा कि सुशासन दिवस केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि बिहार के बदलाव, विकास और नई पहचान की उस यात्रा को याद करने का अवसर है, जिसने राज्य को नई दिशा दी।
संजय झा के मुताबिक जेडीयू की बैठक में बैठक में सभी जिलों में सुशासन दिवस के कार्यक्रमों की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हुए बदलावों, विकास कार्यों और सुशासन की विरासत को आगे बढ़ाने के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।
नीतीश और संजय झा की बैठक में जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, मंत्री लेशी सिंह, विधान परिषद में पार्टी के उपनेता ललन सर्राफ, मुख्य सचेतक संजय गांधी सहित अन्य नेता मौजूद रहे।
नीतीश से मिलने पहुंचे सम्राट चौधरी
दूसरी ओर, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी शुक्रवार को जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात पटना के 7 सर्कुलर रोड स्थित नीतीश के सरकारी आवास पर हुई। सीएम कुछ देर वहां रुके। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन समेत अन्य मुद्दों पर सीएम की जेडीयू अध्यक्ष से चर्चा हुई। इस दौरान जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा भी मौजूद रहे।
पीएम के बिहार दौरे पर जेडीयू दफ्तर में बैठक
वहीं, जेडीयू के प्रदेश कार्यालय में शनिवार को प्रदेश पदाधिकारियों की भी बैठक हुई। इसमें पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को सफल बनाने पर चर्चा की गई। बता दें कि प्रधानमंत्री बिहार में एनडीए सरकार के एक साल पूरा होने के मौके पर वैशाली आ रहे हैं। राजापाकर के जाफरपट्टी में उनकी जनसभा होगी, जिसमें एनडीए गठबंधन के सभी दलों के नेता मौजूद रहेंगे।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।