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Nitish Oath LIVE: सांसद की शपथ लेंगे नीतीश, बिहार के नए सीएम पर दिल्ली में बीजेपी की बैठक

Nitish Oath LIVE: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शुक्रवार की दोपहर सवा 12 बजे दिल्ली में राज्यसभा सांसद पद की शपथ लेंगे। नीतीश के बाद कौन सीएम बनेगा, इस पर मंथन के लिए दिल्ली में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक बुलाई गई है।

Nitish Oath LIVE: सांसद की शपथ लेंगे नीतीश, बिहार के नए सीएम पर दिल्ली में बीजेपी की बैठक

Nitish Kumar Vijay Kumar Choudhary

Ritesh Verma| लाइव हिन्दुस्तान,पटना | Fri, 10 Apr 2026 07:09 AM IST
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Nitish Kumar Oath LIVE: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में राज्यभा के सांसद पद की शपथ लेंगे। दोपहर सवा 12 बजे का समय बताया गया है। पटना लौटने के बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी कुछ दिन में छोड़ देंगे। नीतीश के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री एनडीए सरकार का नेतृत्व करेगा, जिसका नाम तय करने के लिए पार्टी ने दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पटना से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी समेत अन्य नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यह बैठक लेंगे। इस बैठक में एक नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी, जिसके बाद भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर औपचारिक मुहर लगेगी। भाजपा के सीएम के नाम की घोषणा दिल्ली में हो भी सकती है और नहीं भी। अगर दिल्ली में नाम नहीं बताया गया तो इस बात की घोषणा फिर पटना में बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद पर्यवेक्षक करेंगे। अभी सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता और विजय कुमार सिन्हा उप-नेता हैं। दोनों ही नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उप-मुख्यमंत्री हैं।

10 Apr 2026, 07:05:32 AM IST

Nitish Kumar Oath LIVE: सबकुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में तय हो रहा, नवीन बोले

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा, एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। सबकुछ समय के साथ चल रहा है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि दस अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। गठबंधन धर्म का भाजपा ने हमेशा सम्मान किया है। यही कारण है कि सभी घटकदलों को हमपर विश्वास है। बिहार में सत्ता में बदलाव से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में तय हुई है और उसी के अनुसार सब चीजें चल रही हैं।

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10 Apr 2026, 06:44:28 AM IST

Nitish Kumar Oath LIVE: बिहार में नीतीश के बाद सीएम चुनने के लिए बीजेपी की दिल्ली में बैठक

Nitish Kumar Oath LIVE: बिहार में नीतीश कुमार के बाद एनडीए सरकार चलाने वाले उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए बीजेपी ने बिहार के प्रमुख नेताओं की कोर ग्रुप मीटिंग दिल्ली में बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी चीफ नितिन नवीन करेंगे। इस बैठक में चर्चा के जरिए एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। माना जा रहा है कि सीएम पद पर उसकी ताजपोशी होगी, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस पद के लिए मौजूदा माहौल में उपयुक्त समझेंगे। रेस में सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय समेत कई नाम हैं और ये सारे केंद्रीय नेतृत्व के करीबी गिने जाते हैं।

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10 Apr 2026, 06:41:00 AM IST

Nitish Kumar Oath LIVE: राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के लिए नीतीश कल शाम में दिल्ली आ गए थे। उनके साथ और उनके बाद बिहार से भाजपा और जदयू के कई नेता दिल्ली आए हैं। नीतीश 16 मार्च को राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए थे।

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10 Apr 2026, 06:38:56 AM IST

Nitish Kumar Oath LIVE: दोपहर 12.15 बजे नीतीश कुमार लेंगे सांसद की शपथ

Nitish Kumar Oath LIVE: बिहार के सीएम नीतीश कुमार दोपहर 12.15 बजे सांसद पद की शपथ लेंगे। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उनको राज्यसभा के सदस्य की शपथ दिलाएंगे।

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