Nitish Oath LIVE: सांसद की शपथ लेंगे नीतीश, बिहार के नए सीएम पर दिल्ली में बीजेपी की बैठक

Nitish Kumar Oath LIVE: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली में राज्यभा के सांसद पद की शपथ लेंगे। दोपहर सवा 12 बजे का समय बताया गया है। पटना लौटने के बाद वो मुख्यमंत्री की कुर्सी कुछ दिन में छोड़ देंगे। नीतीश के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री एनडीए सरकार का नेतृत्व करेगा, जिसका नाम तय करने के लिए पार्टी ने दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए पटना से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, प्रदेश के अध्यक्ष संजय सरावगी समेत अन्य नेता दिल्ली पहुंच गए हैं। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन यह बैठक लेंगे। इस बैठक में एक नाम पर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी, जिसके बाद भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी और उसमें मुख्यमंत्री के नाम पर औपचारिक मुहर लगेगी। भाजपा के सीएम के नाम की घोषणा दिल्ली में हो भी सकती है और नहीं भी। अगर दिल्ली में नाम नहीं बताया गया तो इस बात की घोषणा फिर पटना में बीजेपी विधायक दल के नेता के चुनाव के बाद पर्यवेक्षक करेंगे। अभी सम्राट चौधरी बीजेपी विधायक दल के नेता और विजय कुमार सिन्हा उप-नेता हैं। दोनों ही नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में उप-मुख्यमंत्री हैं।