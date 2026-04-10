Nitish Oath LIVE: सांसद की शपथ लेंगे नीतीश, बिहार के नए सीएम पर दिल्ली में बीजेपी की बैठक

10 Apr 2026, 07:05:32 AM IST
Nitish Kumar Oath LIVE: सबकुछ नीतीश कुमार के नेतृत्व में तय हो रहा, नवीन बोले
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने गुरुवार को कहा, एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। सबकुछ समय के साथ चल रहा है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि दस अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। गठबंधन धर्म का भाजपा ने हमेशा सम्मान किया है। यही कारण है कि सभी घटकदलों को हमपर विश्वास है। बिहार में सत्ता में बदलाव से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया नीतीश कुमार के नेतृत्व में तय हुई है और उसी के अनुसार सब चीजें चल रही हैं।
10 Apr 2026, 06:44:28 AM IST
Nitish Kumar Oath LIVE: बिहार में नीतीश के बाद सीएम चुनने के लिए बीजेपी की दिल्ली में बैठक
Nitish Kumar Oath LIVE: बिहार में नीतीश कुमार के बाद एनडीए सरकार चलाने वाले उनके उत्तराधिकारी को चुनने के लिए बीजेपी ने बिहार के प्रमुख नेताओं की कोर ग्रुप मीटिंग दिल्ली में बुलाई है, जिसकी अध्यक्षता पार्टी चीफ नितिन नवीन करेंगे। इस बैठक में चर्चा के जरिए एक नाम पर सहमति बनाने की कोशिश होगी। माना जा रहा है कि सीएम पद पर उसकी ताजपोशी होगी, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह इस पद के लिए मौजूदा माहौल में उपयुक्त समझेंगे। रेस में सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय समेत कई नाम हैं और ये सारे केंद्रीय नेतृत्व के करीबी गिने जाते हैं।
10 Apr 2026, 06:41:00 AM IST
Nitish Kumar Oath LIVE: राज्यसभा सांसद की शपथ लेने के लिए नीतीश कल शाम में दिल्ली आ गए थे। उनके साथ और उनके बाद बिहार से भाजपा और जदयू के कई नेता दिल्ली आए हैं। नीतीश 16 मार्च को राज्यसभा के सांसद निर्वाचित हुए थे।
10 Apr 2026, 06:38:56 AM IST
Nitish Kumar Oath LIVE: दोपहर 12.15 बजे नीतीश कुमार लेंगे सांसद की शपथ
Nitish Kumar Oath LIVE: बिहार के सीएम नीतीश कुमार दोपहर 12.15 बजे सांसद पद की शपथ लेंगे। राज्यसभा के सभापति और देश के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन उनको राज्यसभा के सदस्य की शपथ दिलाएंगे।