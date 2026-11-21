पोस्टर में नीतीश का फोटो नहीं, पूरा पुल ही उनके नाम; पीएम मोदी की सभा में बोले सम्राट चौधरी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैशाली जनसभा में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पुल पर झंडा और बैनर पर सवाल उठाने वालों को पता होना चाहिए कि पूरा पुल ही नीतीशमय और नीतीश के नाम पर हो गया है।
बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के पोस्टर-बैनर पर जनता दल यूनाइटेड (JDU) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के फोटो नहीं होने का सवाल उठाने वालों को जवाब दिया है। सीएम ने कहा कि प्रोटोकॉल के तहत प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फोटो होते हैं। इसमें नीतीश का फोटो नहीं होने पर चर्चा होने लग गई। सम्राट ने कहा कि आज नीतीश सेतु का उद्घाटन हो रहा है। मोदी के नेतृत्व में यह पुल नीतीशमय हो गया है। पूरा पुल ही नीतीश के नाम पर कर दिया गया है।
पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में मौजूदा एनडीए सरकार का एक साल पूरा होने के मौके पर शनिवार को राज्य के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पटना के कच्ची दरगाह से वैशाली के बिदुपुर तक गंगा नदी पर बने सिक्सलेन पुल का उद्घाटन किया। इस दौरान राज्यपाल सय्यद अता हसनैन, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजय चौधरी, हाजीपुर सांसद सह केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद रहे।
नीतीश ने की मोदी की अगवानी
इससे पहले जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पर पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवानी करने पहुंचे। एयरपोर्ट पर मोदी और नीतीश की मुलाकात हुई। दोनों की गर्मजोशी से मुलाकात की तस्वीरें भी आईं।
सिक्सेलन पुल का नाम नीतीश सेतु
सम्राट सरकार ने करीब 4280 करोड़ रुपये की लागत से बने इस पुल का नाम हाल ही में नीतीश सेतु रखा है। नीतीश सेतु की कुल लंबाई 19.7 किलोमीटर है, इसमें 9.7 किमी मुख्य पुल और 10 किमी का अप्रोच रोड शामिल है। यह पुल 32 मीटर चौड़ा है।
पीएम मोदी ने नीतीश सेतु का उद्घाटन कर कुछ देर पुल पर चहलकदमी की। फिर वहां से राजापाकर के जाफरपट्टी स्थित सभा स्थल पहुंचे। यहां से उन्होंने बिहार में लगभग 34 हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस सभा में एनडीए के तमाम नेता मौजूद रहे। नीतीश के बेटे एवं बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत भी मंच पर नजर आए।
सम्राट बोले- नीतीश की वजह से बिहार में निवेश हो रहे
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभा को संबोधित करते हुए साल 2025 में जनता ने नीतीश कुमार और एनडीए को ताकत दी। एक साल में बिहार का तेजी से विकास हुआ है। उन्होंने पूर्व सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने सड़क, बिजली आदि संरचनाओं को खड़ा किया तो अब निवेश हो रहे हैं।
सम्राट ने आगे कहा कि मोदी के नेतृत्व में 2047 का विकसित भारत का सपना देखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिहार की समृद्धि का सपना देखा है। जब 2037 में बिहार 125 साल का हो जाएगा, तब समृद्ध बिहार की कल्पना को जमीन पर उतारना है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश को विकसित करना है और देश विकसित तब होगा जब बिहार समृद्ध होगा।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।