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बिहार में नीतीश के हटते ही शराब का शोर; जेडीयू विधायक अनंत सिंह भी बैन के नुकसान गिनाने लगे

Apr 17, 2026 02:08 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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अनंत सिंह ने शराबबंदी कानून को समाप्त कर शराब की बिक्री को चालू करने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि शहर से लेकर गांव तक लोग शराब पी रहे हैं।

बिहार में नीतीश के हटते ही शराब का शोर; जेडीयू विधायक अनंत सिंह भी बैन के नुकसान गिनाने लगे

नीतीश कुमार के सीएम पद से हटते ही शराबबंदी कानून पर शोर मचने लगा है। सरकार में शामिल दलों के विधायक ही बिहार को शराबबंदी से होने वाले नुकसान गिनाने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक माधव आनंद के बाद जदयू के विधायक अनंत सिंह ने भी शराबबंदी को समाप्त कर शराब की बिक्री को चालू करने की वकालत की है। उन्होंने कहा है कि शहर से लेकर गांव तक लोग शराब पी रहे हैं। इसलिए शराबबंदी कानून को हटाकर इसे चालू कर देना चाहिए।

अनंत सिंह ने कहा है कि जब बिहार में शराबंदी कानून को लाया गया था तब उससे समर्थन में था। कुछ दिन सब ठीक रहा। लेकिन, पीने वाले शराब पी ही रहे हैं। कोई रोड पर नहीं दिखता है पर छिपकर शराब पीने का काम चल रहा है। सही शराब नहीं मिलने से गलत सलत नशा करके वे बीमार हो रहे हैं। सरकार शराब की बिक्री को चालू कर दे और पीकर सड़क पर चलने वालों को जेल में बंद करे। इससे राज्य को होने वाला राजस्व का नुकसान भी नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि सीएम सम्राट चौधरी से मिलकर शराबबंदी हटाने को लेकर बात करेंगे क्योंकि इससे राज्य को नुकसान और धंधेबाजों को लाभ हो रहा है। पहले भी अनंत सिंह शराब चालू करने की मांग कर चुके हैं।

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इससे पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक आनंद माधव ने गुरुवार को सीएम से मिलने के बाद कहा था कि शराबबंदी के बहुत नुकसान हो रहा है। शराब को बंद करने से अधिक लोगों को जागरुक होने की जरूरत है। दस सालों तक राज्य में शराबबंदी लागू रहा। इससे गलत लोगों को फायदा हुआ। राज्य में शराबबंदी कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे राजस्व की हानि हो रही है। अर्थशास्त्री होने के नाते आज फिर से कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी की कोई जरूरत नहीं है बल्कि, जागरुकता पैदा करने की आवश्यकता है।

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उन्होंने कहा कि शरबबंदी कोई समाधान नहीं हो सकता। बिहार को राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। बिहार को विकसित बनाने के लिए फंड की आवश्यकता है जिसकी कमी महसूस की जाती है। हमारे राज्य का राजस्व दूसरे राज्यों और देशों में जा रहा है। शराबबंदी नीतीश कुमार की ऐतिहासिक पहल थी। इसके दस साल हो गए। अब इसकी समीक्षा होनी चाहिए।

शराबबंदी कानून को समाप्त करने की वकालत दबी जुबान में केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी भी कई बार कर चुके हैं। वे अक्सर कहते हैं कि इस कानून से गरीबों का काफी नुकसान हुआ। बड़े लोग महंगी शराब खरीद कर पीते हैं और गरीब आदम गलत दारू पीने से मर जाता है। गरीब तबके के लाखों लोग जेलों में बंद हैं। सरकार को इस कानून की समीक्षा करना चाहिए।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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