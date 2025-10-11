नीतीश के पुराने साथी अरुण कुमार की JDU में तीसरी पारी, ललन सिंह बोले- मगध में तुफान आएगा

अरुण कुमार की जदयू में यह तीसरी पारी है। वे समता पार्टी के भी सदस्य थे। 1999 में जेडीयू तो 2014 में उपेंद्र कुशवाहा कि आरएलएसपी से सांसद चुने गए।

Arun Kumar JDU Membership:पूर्व सांसद और नीतीश कुमार के करीबी अरुण कुमार शनिवार को फिर से जदयू में शामिल हो गए। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने उन्हें सदस्यता दिलाई वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पार्टी का अंगवस्त्र पहना कर स्वागत किया। अरुण कुमार की जदयू में यह तीसरी पारी है। वे समता पार्टी के भी सदस्य थे। 1999 में जेडीयू तो 2014 में उपेंद्र कुशवाहा कि आरएलएसपी से सांसद चुने गए। जदयू में उनके प्रवेश के विरोधी रहे ललन सिंह ने उनका जोरदार स्वागत किया। राजद में भूमिहार नेताओं के बढ़ते जुटान को देखते हुए सूर

ललन सिंह ने कहा कि जदयू अरुण जी का अपना घर है। समता काल से ही वे साथी रहे। बीच में कुछ दिनों के लिए भटक गए थे लेकिन फिर से वापस आ गए हैं। उनका जदयू की सदस्यता ग्रहण करने वाले उनके सभी समर्थकों का स्वागत है। उन्होंने कहा कि जदयू परिवार में उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। आज एक मनमोहक तस्वीर यहां देखने को मिली जब अरुण भाई और चंदेश्वर चंद्रवंशी जी गले मिल रहे थे। यह जोड़ी मगध और जहानाबाद की धरती पर तूफान खड़ा कर देगी।

कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि उनके आने से जदयू को मजबूती मिली है। पार्टी के सींचने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। आज के मिलन समारोह का बड़ा मैसेज समाज में जाएगा।

शिक्षाविद अरुण कुमार नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे। अटल जी के समय 1999 से 2004 के बीच वे जदयू के टिकट पर जहानाबाद के सांसद रहे। कुछ कारणों से वे पार्टी से अगल हो गए लेकिन 2010 में फिर लौट आए। पार्टी का साथ ज्यादा दिनों का नहीं रहा। वे उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए और 2014 में आरएलएसपी की टिकट पर सांसद चुने गए। तीसरी वार वे जदयू में राजनैतिक पारी शुरू कर रहे हैं।