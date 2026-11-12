नीतीश से मिला मंत्री बनने का ऑफर अनंत सिंह ने क्यों ठुकराया? मोकामा विधायक ने बताई 21 साल पुरानी बात

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। नीतीश जब सीएम बने तो उन्हें मंत्री बनने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था।

जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित मोकामा विधायक अनंत सिंह को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार में मंत्री बनने का ऑफर दिया था। हालांकि, अनंत ने उनका आग्रह ठुकरा दिया था। जेडीयू से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह ने खुद 21 साल पुराना किस्सा सुनाया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और मौजूदा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। शुरुआत में उन्हें राजनीति पसंद नहीं थी। राजनीति की वजह से ही वह बर्बाद भी हुए।

अनंत सिंह ने एबीपी को दिए इंटरव्यू में कहा कि साल 2005 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। तब नीतीश ने उन्हें सरकार में मंत्री बनने का ऑफर दिया था। हालांकि, बकौल अनंत सिंह उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया था। मोकामा विधायक ने कहा कि वह मंत्री बनने के लायक नहीं हैं।

राजनीति में नहीं आना चाहते थे अनंत सिंह, अनंत सिंह ने कहा कि वह कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। राजनीति उन्हें पसंद नहीं थी। नीतीश कुमार और ललन सिंह उन्हें राजनीति में लेकर आए। अनंत सिंह ने कहा, "हमने उन्हें मना किया था कि यह लाइन हमारे लिए नहीं है। हम अनपढ़ आदमी हैं। यह पढ़ेृ-लिखे लोगों की लाइन है।"

अनंत सिंह ने मंत्री पद क्यों ठुकराया? अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को उन्होंने मंत्री बनने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा, "मंत्री बनेंगे तो हर कुछ लिखवा देगा। कोई किसी कागज पर साइन करवा देगा, हमें पता नहीं चलेगा। पैसा खाने का आरोप लग जाएगा। हम मंत्री बनने के लायक नहीं है। मंत्री पद तो क्या दुनिया में किसी चीज का लालच हमको नहीं है।"

राजनीति में आकर बर्बाद हो गया- अनंत सिंह अनंत सिंह ने कहा कि जब वह राजनीति में नहीं आए थे, तब उनके ऊपर कोई केस नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि राजनीति में आने के बाद ही उन पर केस-मुकदमे लाद दिए गए। उन्होंने इसका आरोप जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार -और अधिकारी कुंदन (डीजी कुंदन कृष्णन) पर लगाया। अनंत सिंह ने कहा कि दोनों ने मिलकर उन पर 80-90 केस लगाए। जांच चलती रही, एक-दो केस में फंसा भी दिया।

मोकामा विधायक ने कहा कि राजनीति में आने के बाद वह बर्बाद हो गए। पहले वह शरीर से बलवान और पैसे के धनी थे। मगर अब उतना सब नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक बनने के बाद कभी किसी की दलाली नहीं की। सिर्फ वह जनता का काम करते आए हैं।

पार्टी से कभी टिकट नहीं मांगा पटना जिले की मोकामा सीट से 6 बार के विधायक अनंत सिंह का कहना है कि उन्होंने कभी पार्टी से टिकट नहीं मांगा। ना ही कभी मांगने जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब चुनाव लड़ते हैं तो जनता वोट देती है, उसमें पार्टी का टिकट नहीं देखा जाता है। बता दें कि मोकामा से चार बार जेडीयू, एक बार आरजेडी और एक बार निर्दलीय चुनाव जीता है।

नीतीश को मानते हैं अनंत सिंह जेडीयू से निष्कासित किए जाने पर अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें कोई दुख नहीं है। विधायक ने माना कि अगर नीतीश कुमार ठीक होते तो यह सब नहीं होता। अनंत सिंह ने कहा कि वह नीतीश कुमार को बहुत मानते हैं। हालांकि, अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्हें कुछ पता नहीं चलता और याद भी नहीं रहता है।