नीतीश से मिला मंत्री बनने का ऑफर अनंत सिंह ने क्यों ठुकराया? मोकामा विधायक ने बताई 21 साल पुरानी बात
मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार और ललन सिंह उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। नीतीश जब सीएम बने तो उन्हें मंत्री बनने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था।
जनता दल यूनाइटेड (JDU) से निष्कासित मोकामा विधायक अनंत सिंह को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए सरकार में मंत्री बनने का ऑफर दिया था। हालांकि, अनंत ने उनका आग्रह ठुकरा दिया था। जेडीयू से निकाले जाने के बाद अनंत सिंह ने खुद 21 साल पुराना किस्सा सुनाया है। उन्होंने कहा कि जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और मौजूदा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ही उन्हें राजनीति में लेकर आए थे। शुरुआत में उन्हें राजनीति पसंद नहीं थी। राजनीति की वजह से ही वह बर्बाद भी हुए।
अनंत सिंह ने एबीपी को दिए इंटरव्यू में कहा कि साल 2005 में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में पहली बार बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी। तब नीतीश ने उन्हें सरकार में मंत्री बनने का ऑफर दिया था। हालांकि, बकौल अनंत सिंह उन्होंने यह ऑफर ठुकरा दिया था। मोकामा विधायक ने कहा कि वह मंत्री बनने के लायक नहीं हैं।
राजनीति में नहीं आना चाहते थे अनंत सिंह,
अनंत सिंह ने कहा कि वह कभी राजनीति में नहीं आना चाहते थे। राजनीति उन्हें पसंद नहीं थी। नीतीश कुमार और ललन सिंह उन्हें राजनीति में लेकर आए। अनंत सिंह ने कहा, "हमने उन्हें मना किया था कि यह लाइन हमारे लिए नहीं है। हम अनपढ़ आदमी हैं। यह पढ़ेृ-लिखे लोगों की लाइन है।"
अनंत सिंह ने मंत्री पद क्यों ठुकराया?
अनंत सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार को उन्होंने मंत्री बनने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा, "मंत्री बनेंगे तो हर कुछ लिखवा देगा। कोई किसी कागज पर साइन करवा देगा, हमें पता नहीं चलेगा। पैसा खाने का आरोप लग जाएगा। हम मंत्री बनने के लायक नहीं है। मंत्री पद तो क्या दुनिया में किसी चीज का लालच हमको नहीं है।"
राजनीति में आकर बर्बाद हो गया- अनंत सिंह
अनंत सिंह ने कहा कि जब वह राजनीति में नहीं आए थे, तब उनके ऊपर कोई केस नहीं थे। उन्होंने दावा किया कि राजनीति में आने के बाद ही उन पर केस-मुकदमे लाद दिए गए। उन्होंने इसका आरोप जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार -और अधिकारी कुंदन (डीजी कुंदन कृष्णन) पर लगाया। अनंत सिंह ने कहा कि दोनों ने मिलकर उन पर 80-90 केस लगाए। जांच चलती रही, एक-दो केस में फंसा भी दिया।
मोकामा विधायक ने कहा कि राजनीति में आने के बाद वह बर्बाद हो गए। पहले वह शरीर से बलवान और पैसे के धनी थे। मगर अब उतना सब नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि विधायक बनने के बाद कभी किसी की दलाली नहीं की। सिर्फ वह जनता का काम करते आए हैं।
पार्टी से कभी टिकट नहीं मांगा
पटना जिले की मोकामा सीट से 6 बार के विधायक अनंत सिंह का कहना है कि उन्होंने कभी पार्टी से टिकट नहीं मांगा। ना ही कभी मांगने जाएंगे। उन्होंने कहा कि जब चुनाव लड़ते हैं तो जनता वोट देती है, उसमें पार्टी का टिकट नहीं देखा जाता है। बता दें कि मोकामा से चार बार जेडीयू, एक बार आरजेडी और एक बार निर्दलीय चुनाव जीता है।
नीतीश को मानते हैं अनंत सिंह
जेडीयू से निष्कासित किए जाने पर अनंत सिंह ने कहा कि उन्हें कोई दुख नहीं है। विधायक ने माना कि अगर नीतीश कुमार ठीक होते तो यह सब नहीं होता। अनंत सिंह ने कहा कि वह नीतीश कुमार को बहुत मानते हैं। हालांकि, अब उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उन्हें कुछ पता नहीं चलता और याद भी नहीं रहता है।
बता दें कि पिछले महीने हुए बिहार विधान परिषद चुनाव के दौरान पटना स्नातक सीट से लड़े जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार का अनंत सिंह ने खुलकर विरोध किया था। इसके बाद अनंत को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। उनकी सदस्यता रद्द करने को लेकर भी विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा गया।
लेखक के बारे मेंJayesh Jetawat
जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।
जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।