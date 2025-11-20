दसवीं बार बिहार के बॉस बनेंगे नीतीश कुमार, पटना के गांधी मैदान में आज शपथ
नीतीश कुमार आज सुबह साढ़े 11 बजे ऐतिहासिक गांधी मैदान में दसवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्होंने पहली बार वर्ष 2000 में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तब वे केवल सात दिनों तक ही मुख्यमंत्री रहे थे। वर्ष 2005 में उन्होंने दूसरी बार सीएम पद की शपथ ली। उस समय से नौ बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं।
बुधवार को सर्वसम्मति से उन्हें एनडीए विधायक दल का नेता चुना गया। एनडीए की बैठक 3.30 बजे विधानसभा के सेंट्रल हॉल में हुई। इसमें केन्द्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेन्द्र कुशवाहा, यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, केन्द्रीय मंत्री ललन सिंह भी शामिल थे।
नीतीश कुमार को नेता बनाने का प्रस्ताव सम्राट चौधरी ने पेश किया। एनडीए विधायकों ने दोनों हाथ उठाकर उनका समर्थन किया। बैठक में जदयू, भाजपा, लोजपा (आर), हम और रालोमो के सभी विधायक शामिल हुए। इसके बाद नीतीश शाम पांच बजे राजभवन गए और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने एनडीए के 202 विधायकों की सूची भी सौंपी। साथ ही अपना इस्तीफा भी सौंपा।
राज्यपाल ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वहीं, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर राज्यपाल ने 17वीं बिहार विधानसभा को भंग कर दिया है। इसके पहले सुबह 11 बजे नीतीश कुमार को जदयू विधायक दल का नेता चुना गया। दूसरी ओर, 11:30 बजे सम्राट चौधरी को भाजपा विधायक दल का नेता और विजय सिन्हा को उप नेता चुना गया। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा उपमुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ मंत्री भी शपथ लेंगे।