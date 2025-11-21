नीतीश की नई कैबिनेट की 25 नवंबर को पहली बैठक, विभाग बंटवारे के बाद फैसलों पर नजर

संक्षेप: बिहार की नई एनडीए सरकार की नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी। विभागों के बंटवारे के बाद अब नजरें फैसलों पर हैं। पहली बैठक में नीतीश सरकार किन प्रस्तावों पर मुहर लगाती है।

बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को होगी। मंगलवार को सुबह 11 बजे बैठक होगी। जिसमें नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने का फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले आज नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। जिसमें पहली बार सीएम नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं है। उनके पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। जबकि दूसरे डिप्टी सीएम के पास भूमि राजस्व और खनन विभाग है।

10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक होगी। जिसमें दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगें। प्रदेश के युवा और महिलाओं की भी इस बैठक पर नजर रहेगी।