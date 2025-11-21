Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar NewsNitish Kumar new cabinet to hold first meeting on 25 November focus on decisions after portfolio allocation
नीतीश की नई कैबिनेट की 25 नवंबर को पहली बैठक, विभाग बंटवारे के बाद फैसलों पर नजर

नीतीश की नई कैबिनेट की 25 नवंबर को पहली बैठक, विभाग बंटवारे के बाद फैसलों पर नजर

संक्षेप:

बिहार की नई एनडीए सरकार की नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी। विभागों के बंटवारे के बाद अब नजरें फैसलों पर हैं। पहली बैठक में नीतीश सरकार किन प्रस्तावों पर मुहर लगाती है।

Fri, 21 Nov 2025 10:51 PMsandeep लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share Share
Follow Us on

बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के बाद नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को होगी। मंगलवार को सुबह 11 बजे बैठक होगी। जिसमें नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने का फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा भी कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले आज नीतीश कैबिनेट के 26 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हुआ। जिसमें पहली बार सीएम नीतीश कुमार के पास गृह विभाग नहीं है। उनके पास सामान्य प्रशासन, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन विभाग हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को गृह विभाग मिला है। जबकि दूसरे डिप्टी सीएम के पास भूमि राजस्व और खनन विभाग है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल की ये पहली बैठक होगी। जिसमें दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के अलावा सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगें। प्रदेश के युवा और महिलाओं की भी इस बैठक पर नजर रहेगी।

ये भी पढ़ें:सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय, विजय सिन्हा को राजस्व, और खान; Dy CM के विभाग तय
ये भी पढ़ें:नीतीश कैबिनेट में लोजपा आर के मंत्री दोनों संजय को कौन-कौन विभाग मिला?
ये भी पढ़ें:नीतीश ने बांटे विभाग, सम्राट को होम; JDU, BJP, LJP, HAM, RLM को कौन से मंत्रालय?
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

इस बार कैबिनेट में कई नए चेहरे भी हैं। जिसमें दस पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रालय में युवा, अनुभव को खास जगह दी गई है। कई मंत्री ऐसे हैं जिनके पास पहले वाला विभाग ही है। वहीं आज बड़ी संख्या में जदयू कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर नीतीश कुमार को बधाई दी। सुबह से ही मुख्यमंत्री आवास के बाहर नीतीश समर्थकों की भीड़ लगी रही।