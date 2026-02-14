नालंदा और नवादा पहुंचे नीतीश, बोले- मलमास मेला से पहले राजगीर के सभी रोड चकाचक हों

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मलमास मेला से पहले राजगीर आने वाले सभी रास्ते दुरुस्त होने चाहिए। ऐसी करें व्यवस्था कि गयाजी, बोधगया, नवादा एवं राजगीर में घर-घर गंगाजल की निर्बाध आपूर्ति हो। सीएम ने गंगाजी राजगृह जलाशय का निरीक्षण भी किया।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शनिवार को नालंदा और नवादा जिलों में चल रहीं कई महत्वपूर्ण योजनाओं का धरातलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उनका पूरा फोकस हर घर गंगाजल आपूर्ति योजना की निरंतरता और मलमास मेला-2026 की तैयारियों पर रहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि विकास कार्यों और जनसुविधाओं में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

सबसे पहले मुख्यमंत्री ने नवादा जिले के नारदीगंज अंचल स्थित मोतनाजे गांव के पास बने गंगाजी राजगृह जलाशय का निरीक्षण किया। उन्होंने जलाशय परिसर का बारीकी से भ्रमण कर व्यवस्थाओं को देखा। अधिकारियों ने जानकारी दी कि उनकी (सीएम की) पिछली हिदायत के मुताबिक सुरक्षा के मद्देनजर जलाशय के चारों तरफ लोहे की जाली लगा दी गई है। हर घर गंगाजल आपूर्ति योजना के दूसरे चरण का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगाजल आपूर्ति महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे गया, बोधगया, नवादा और राजगीर के घरों में गंगा का शुद्ध पेयजल पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता है। अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि लोगों को निरंतर शुद्ध पानी मिलता रहे और आपूर्ति में कोई तकनीकी या प्रशासनिक रुकावट न आए। साथ ही, जलाशय परिसर को साफ-सुथरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाए रखने का भी आदेश दिया।

गृद्धकूट और रोप-वे पर पर्यटकों की सुरक्षा अहम: जलाशय के बाद मुख्यमंत्री राजगीर के गृद्धकूट भवन का निरीक्षण किया। इसके बाद वे नए आठी सीटों वाले केबिन रोप-वे का जायजा लिया। पर्यटन विभाग के अधिकारियों से कहा कि रोप-वे और भवन की संचालन व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त रखें। चूंकि यहां देश-विदेश से पर्यटक आते हैं, इसलिए उन्हें कतार में लगने से लेकर यात्रा पूरी होने तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

मलमास मेले की तैयारी में नहीं हो कोई चूक: इसके बाद मुख्यमंत्री राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने मलमास मेला-2026 की तैयारियों को लेकर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। इसमें डीएम कुंदन कुमार ने तैयारियों का विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि एकमास तक चलने वाले मलमास मेले में श्रद्धालुओं के ठहरने, पीने का पानी, शौचालय और चिकित्सा की पुख्ता व्यवस्था करें। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ख्याल रखें।

राजगीर आने वाले हर रास्ते को दुरुस्त करें: श्रद्धालुओं के सुगम आवागमन को लेकर सीएम बेहद गंभीर दिखे। उन्होंने पथ निर्माण और संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि मेले के दौरान ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होनी चाहिए। लोगों को आवागमन में असुविधा न हो, इसके लिए राजगीर आने वाले हर रास्ते को दुरुस्त रखें। इस बार पिछले वर्षों की तुलना में अधिक लोगों के पहुंचने की संभावना है। उन्होंने कहा कि पवित्र स्नान के लिए कुंड और घाटों की सफाई व्यवस्था बेहतरीन होनी चाहिए। साथ ही, स्वच्छ जल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। इमरजेंसी सेवाओं को चौबीसों घंटे अलर्ट मोड पर रखें।

पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता प्रबंध होना चाहिए। मेला परिसर में सादी वर्दी में भी प्रशिक्षित पुलिस बलों की तैनाती की जाए, ताकि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके और श्रद्धालु बेखौफ हो मेले का आनंद उठा सकें। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम को एक्टिव रखा जाना चाहिए।