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बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला NDA की बैठक में निकलेगा, सीएम की रेस पर भी बोले विजय चौधरी

Apr 08, 2026 10:56 am ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बताया है कि एनडीए की बैठक में ही नई सरकार की रुपरेखा तय होगी। विजय चौधरी ने कहा कि स्वाभाविक रूप से जब मुख्यमंत्री राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुए तो शपथ लेंगे। कल वो जाएंगे और परसो शपथ ग्रहण होगा।

बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला NDA की बैठक में निकलेगा, सीएम की रेस पर भी बोले विजय चौधरी

बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और इस बात की काफी चर्चा है कि राज्य की अगली सरकार कैसी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं लिहाजा वो जल्द ही अपने पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद शुरू होगी बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या सरकार में कोई नया डिप्टी सीएम भी होगा? नई सरकार का कैबिनेट कैसा होगा? इन सारे सवालों को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बताया है कि एनडीए की बैठक में ही नई सरकार की रुपरेखा तय होगी।

विजय चौधरी ने कहा कि स्वाभाविक रूप से जब मुख्यमंत्री राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुए तो शपथ लेंगे। कल वो जाएंगे और परसो शपथ ग्रहण होगा। सरकार के फॉरमेशन पर आगे विजय चौधरी ने कहा कि वो इस्तीफा देंगे तब एनडीए के सभी दल बैठेंगे और आपस में निर्णय होगा तब सरकार का गठन होगा। इसके बाद जब विजय चौधरी से पूछा गया कि सीएम की रेस में कौन-कौन है्ं? तो उन्होंने मीडिया से कहा कि जिनको-जिनको आप लोग रेस में लगा देते हैं वो मुख्यमंत्री की रेस में हैं।

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बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। जदयू के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री तीन दिवसीय दौरे पर 9 अप्रैल की दोपहर दिल्ली रवाना होंगे। शुक्रवार को शपथ लेने के बाद शनिवार 11 अप्रैल को पटना वापस आएंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो सकती है।

नीतीश कुमार के पटना वापसी के साथ ही बिहार में भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो जाएगी। इसके बाद किसी भी दिन नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। एनडीए के दलों में यह आपसी साझेदारी बन चुकी है कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। सरकार में जदयू की मौजूदगी भी दमदार रहेगी तथा इस पार्टी से राज्य को उप मुख्यमंत्री मिलेगा। यह दोनों बातें पहली बार होगी।

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नीतीश कुमार बतौर राज्यसभा सदस्य शपथ लेकर पटना वापसी पर किसी दिन एनडीए विधानमंडल दल की बैठक बुला सकते हैं और इस बैठक में वह सीएम पद छोड़ने की जानकारी आधिकारिक तौर पर विधायकों को देंगे। फिर राज्यपाल को इस्तीफा सौंपेंगे। नई सरकार के गठन को पहले एनडीए के सभी घटक दलों के विधायक दल की अलग-अलग बैठकों में नेता चुने जाएंगे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
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