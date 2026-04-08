बिहार में नई सरकार का फॉर्मूला NDA की बैठक में निकलेगा, सीएम की रेस पर भी बोले विजय चौधरी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बताया है कि एनडीए की बैठक में ही नई सरकार की रुपरेखा तय होगी। विजय चौधरी ने कहा कि स्वाभाविक रूप से जब मुख्यमंत्री राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुए तो शपथ लेंगे। कल वो जाएंगे और परसो शपथ ग्रहण होगा।

बिहार में राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं और इस बात की काफी चर्चा है कि राज्य की अगली सरकार कैसी होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं लिहाजा वो जल्द ही अपने पद से इस्तीफा देंगे। इसके बाद शुरू होगी बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, क्या सरकार में कोई नया डिप्टी सीएम भी होगा? नई सरकार का कैबिनेट कैसा होगा? इन सारे सवालों को लेकर कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी और बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बताया है कि एनडीए की बैठक में ही नई सरकार की रुपरेखा तय होगी।

विजय चौधरी ने कहा कि स्वाभाविक रूप से जब मुख्यमंत्री राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुए तो शपथ लेंगे। कल वो जाएंगे और परसो शपथ ग्रहण होगा। सरकार के फॉरमेशन पर आगे विजय चौधरी ने कहा कि वो इस्तीफा देंगे तब एनडीए के सभी दल बैठेंगे और आपस में निर्णय होगा तब सरकार का गठन होगा। इसके बाद जब विजय चौधरी से पूछा गया कि सीएम की रेस में कौन-कौन है्ं? तो उन्होंने मीडिया से कहा कि जिनको-जिनको आप लोग रेस में लगा देते हैं वो मुख्यमंत्री की रेस में हैं।

बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। जदयू के विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री तीन दिवसीय दौरे पर 9 अप्रैल की दोपहर दिल्ली रवाना होंगे। शुक्रवार को शपथ लेने के बाद शनिवार 11 अप्रैल को पटना वापस आएंगे। दिल्ली में प्रधानमंत्री और गृहमंत्री से भी उनकी मुलाकात हो सकती है।

नीतीश कुमार के पटना वापसी के साथ ही बिहार में भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो जाएगी। इसके बाद किसी भी दिन नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं। एनडीए के दलों में यह आपसी साझेदारी बन चुकी है कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। सरकार में जदयू की मौजूदगी भी दमदार रहेगी तथा इस पार्टी से राज्य को उप मुख्यमंत्री मिलेगा। यह दोनों बातें पहली बार होगी।