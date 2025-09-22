बिहार बनेगा देश का मैन्यूफैक्चरिंग हब, नीतीश के मंत्री बोले- रिवर्स माइग्रेशन शुरू है

उन्होंने दावा किया कि वाले समय में बिहार देश का नया मैन्यूफैक्चरिंग हब बनेगा और यहां के उत्पाद विदेशों में भी धूम मचाएंगे। आज बिहार में सब कुछ है। हम निवेशकों को हर सुविधा उपलब्ध उपलब्ध कराने को संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका यहां के उद्यमी हैं।

बिहार में नीतीश सरकार के एक मंत्री ने दावा किया है कि बिहार अब देश का मैन्यूफैक्चरिंग हब बनेगा। राज्य के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा है कि बिहार में रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो चुका है। यह बदले बिहार की तस्वीर बयां करता है। अब तक बिहार से सिर्फ पलायन की ही बात होती थी, लेकिन अब बाहर गए लोग यहां लौटने लगे हैं। वे सोमवार को बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के वार्षिक समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आने बिहार में प्रचूर अवसरों को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग वापस आ रहे हैं और उन्हें यहीं रोजगार मिल रहा है।

उन्होंने दावा किया कि वाले समय में बिहार देश का नया मैन्यूफैक्चरिंग हब बनेगा और यहां के उत्पाद विदेशों में भी धूम मचाएंगे। आज बिहार में सब कुछ है। हम निवेशकों को हर सुविधा उपलब्ध उपलब्ध कराने को संकल्पित हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के बदलाव में सबसे बड़ी भूमिका यहां के उद्यमी हैं। अब बिहार में निजी निवेश को बढ़ावा देने की जरूरत है और सरकार इसपर काम कर रही है।