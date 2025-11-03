Bihar Chunav: अमनौर के सियासी दंगल में खिलाड़ी पुराने पर अंदाज नया, नीतीश के मंत्री मंटू सिंह की RJD से कड़ी टक्कर

संक्षेप: Bihar Chunav: भाजपा ने जदयू के कृष्ण कुमार मंटू को अमनौर से अपना उम्मीदवार बनाया और यह भाजपा के टिकट पर अमनौर से विजयी हुए। इसके बाद अब 2025 में भी भाजपा ने अपने इस पुराने योद्धा पर भरोसा जताते हुए अमनौर से चुनावी मैदान में उतारा है।

अमनौर विधानसभा सीट से भाजपा के निवर्तमान विधायक बिहार सरकार के आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू अपना विजय रथ आगे बढ़ाने के लिए अमनौर से लगातार दूसरी बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। भाजपा ने इन्हें फिर मौका दिया है। वहीं, इनके विजय रथ को रोकने के लिए महागठबंधन ने एक बार फिर से राजद प्रत्याशी सुनील राय पर भरोसा जताया है। उधर, जनसुराज के राहुल सिंह और बसपा की पूजा कुमारी आपस में ही लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मूल रूप से अमनौर के हकमा-शिकारपुर निवासी राजद उम्मीदवार सुनील कुमार राय भाजपा के मंटू सिंह को खासा चुनौती दे रहे हैं।

अमनौर पहले तरैया विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2008 के परिसीमन के बाद यह तरैया विधानसभा से अलग होकर अमनौर विधानसभा अलग अस्तित्व में आया। 2008 के परिसीमन के बाद इस विधानसभा में पहला चुनाव 2010 में हुआ, जिसमें जदयू के टिकट पर कृष्ण कुमार मंटू यहां के पहले विधायक बने। 2015 में भाजपा के उम्मीदवार शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा ने उन्हें हराकर इस सीट पर कब्जा किया।

इसके बाद भी मंटू सिंह ने क्षेत्र में अपनी गतिविधियां जारी रखीं और इस दौरान भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी के काफी करीब आए। इस वजह से 2020 में सीटिंग विधायक शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा का टिकट काट भाजपा ने जदयू के कृष्ण कुमार मंटू को अमनौर से अपना उम्मीदवार बनाया और यह भाजपा के टिकट पर अमनौर से विजयी हुए। इसके बाद अब 2025 में भी भाजपा ने अपने इस पुराने योद्धा पर भरोसा जताते हुए अमनौर से चुनावी मैदान में उतारा है।

एनडीए का रहा है दबदबा 2008 के परिसीमन के बाद तरैया से कटकर मकेर की आठ,परसा की छह और अमनौर की 18 पंचायतों को मिलाकर बना अमनौर विधानसभा क्षेत्र पर एनडीए का दबदबा रहा है। यह क्षेत्र पूर्व केंद्रीय मंत्री छपरा सांसद राजीव प्रताप रूडी का पैतृक गृह क्षेत्र भी है। अमनौर सीट पर पहला चुनाव 2010 में हुआ, जिसमें जदयू के टिकट से कृष्ण कुमार मंटू यहां के पहले विधायक बने।

इसके बाद 2015 में भाजपा की शत्रुघ्न तिवारी उर्फ चोकर बाबा चुनाव जीते, किंतु 2020 में सिटिंग विधायक शत्रुघ्न तिवारी और चोकर बाबा का टिकट काटकर स्थानीय सांसद राजीव प्रताप रूडी के कृपा पात्र माने जाने वाले कृष्ण कुमार मंटू को भाजपा का टिकट दे दिया गया और वे यहां से राजद के सुनील राय को हराकर चुनाव जीत गए।

वैष्णव देवी गुफा मंदिर है अमनौर का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल अमनौर का वैष्णो देवी गुफा मंदिर यहां का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसके अलावा अन्य छोटे कई धार्मिक स्थान हैं लेकिन वैष्णो देवी गुफा मंदिर काफी विख्यात है। यहां चैत्र नवमी और दशहरा के दौरान पूजा अर्चना के लिए स्थानीय लोगों के साथ-साथ दूरदराज से श्रद्धालु भक्त भी सैकड़ों की संख्या में पहुंचते हैं और मंदिर में पूजा अर्चना कर अपना मत्था टेकते हैं।

इस बार के चुनावी मुद्दे ● अमनौर के मकेर, सोनहो, भेल्दी होते हुए छपरा से मुजफ्फरपुर तक रेलवे लाइन बिछाने का मुद्दा

● ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली आपूर्ति, कृषि सिंचाई, ग्रामीण संपर्क मार्ग को दुरुस्त करना

● गांव के स्वास्थ्य उपकेंद्रों से मिलने वाली स्वास्थ्य सेवा, राशन कार्ड बनाने में फैले भ्रष्टाचार भी बनेगा चुनावी मुद्दा