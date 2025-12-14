डीएम से कहकर सस्पेंड करा देंगे.., नीतीश की मंत्री ने सीओ को हड़काया

संक्षेप: लेशी सिंह ने धमदाहा में सीओ को सबके सामने फटकार लगाते हुए कहा, ‘आप काम करने के लिए बहाल हुए हैं ना कि पैसा वसूली के लिए। वेतन मिलता है ना। नहीं तो डीएम से कह देते हैं सस्पेंड हो जाइएगा। ये सब आदत सुधारिए। एक आदमी और कह चुका कि 20 हजार मांग रहे हैं।’

नीतीश सरकार की मंत्री लेशी सिंह पूर्णिया जिले के धमदाहा में बेहद ऐक्शन में नजर आईं। यहां सरकार आपके द्वार के तहत लेशी सिंह ने आम जनता की शिकायतें सुनीं। इस दौरान लेशी सिंह ने एक सीओ को हड़काया औऱ कहा कि वो डीएम से कहवा कर उन्हें सस्पेंड करवा देंगी। दरअसल यहां कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि सीओ काम करने के एवज में हिस्सा मांगते हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद लेशी सिंह ने सीओ को फटकार लगाई है।

लेशी सिंह ने धमदाहा में सीओ को सबके सामने फटकार लगाते हुए कहा, 'आप काम करने के लिए बहाल हुए हैं ना कि पैसा वसूली के लिए। वेतन मिलता है ना। नहीं काम करने का मन है तो चले जाइए। नहीं तो डीएम से कह देते हैं सस्पेंड हो जाइएगा। ये सब आदत सुधारिए। एक आदमी और कह चुका कि 20 हजार मांग रहे हैं। इनसे भी बीस हजार मांग रहे हैं। जब सीओ ने पैसे मांगने की बात से इनकार कियाा तो लेशी सिंह ने आगे कहा कि नहीं मांगते हैं तो क्या ये लोग पागल हैं, ऐसे ही कह देंगे। 5 आदमी कह रहा है कि आप पैसा मांगते हैं। आप आदत सुधारिए। सिर्फ सरकार की बदनामी कराते हैं आपलोग।

बता दें कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अनुमंडल कार्यालय प्रांगण धमदाहा में बिहार सरकार की खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने लोक जन समस्याओं का सुनवाई की है। हजारों की संख्या में उपस्थित धमदाहा प्रखंड के विभिन्न पंचायत से आए 815 लोगों ने अपनी समस्या को लेकर मंत्री के समक्ष आवेदन दिया हैं। मंत्री ने कई मामलों में संबंधित विभाग के अधिकारी एवं मौके पर ही मामले के निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया तो कुछ मामलें का निष्पादन किया गया हैं। इस कार्यक्रम के समापन पर मंत्रीने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को केनगर प्रखंड में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

शनिवार को धमदाहा में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभाग से संबंधित लाए गए मामले की सूची को तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों का निष्पादन करने के लिए विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया गया है। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप गोल्डी, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कुमारी ज्योति, भूमि सुधार उप समाहर्ता मोहित आनंद, अंचल अधिकारी कुमार रविंद्र नाथ, अनुमंडलीय अस्पताल धमदाहा की प्रभारी डॉ. नेहा भारती, विधुत विभाग के सहायक अभियंता नीरज कुमार की मौजूदगी रही।