Hindi NewsBihar Newsnitish kumar minister leshi singh rebuke circle officer for taking money from public in purnia
डीएम से कहकर सस्पेंड करा देंगे.., नीतीश की मंत्री ने सीओ को हड़काया

संक्षेप:

लेशी सिंह ने धमदाहा में सीओ को सबके सामने फटकार लगाते हुए कहा, ‘आप काम करने के लिए बहाल हुए हैं ना कि पैसा वसूली के लिए। वेतन मिलता है ना। नहीं तो डीएम से कह देते हैं सस्पेंड हो जाइएगा। ये सब आदत सुधारिए। एक आदमी और कह चुका कि 20 हजार मांग रहे हैं।’

Dec 14, 2025 12:48 pm ISTNishant Nandan लाइव हिन्दुस्तान, पटना
share

नीतीश सरकार की मंत्री लेशी सिंह पूर्णिया जिले के धमदाहा में बेहद ऐक्शन में नजर आईं। यहां सरकार आपके द्वार के तहत लेशी सिंह ने आम जनता की शिकायतें सुनीं। इस दौरान लेशी सिंह ने एक सीओ को हड़काया औऱ कहा कि वो डीएम से कहवा कर उन्हें सस्पेंड करवा देंगी। दरअसल यहां कुछ लोगों ने शिकायत की थी कि सीओ काम करने के एवज में हिस्सा मांगते हैं। इसकी शिकायत मिलने के बाद लेशी सिंह ने सीओ को फटकार लगाई है।

लेशी सिंह ने धमदाहा में सीओ को सबके सामने फटकार लगाते हुए कहा, 'आप काम करने के लिए बहाल हुए हैं ना कि पैसा वसूली के लिए। वेतन मिलता है ना। नहीं काम करने का मन है तो चले जाइए। नहीं तो डीएम से कह देते हैं सस्पेंड हो जाइएगा। ये सब आदत सुधारिए। एक आदमी और कह चुका कि 20 हजार मांग रहे हैं। इनसे भी बीस हजार मांग रहे हैं। जब सीओ ने पैसे मांगने की बात से इनकार कियाा तो लेशी सिंह ने आगे कहा कि नहीं मांगते हैं तो क्या ये लोग पागल हैं, ऐसे ही कह देंगे। 5 आदमी कह रहा है कि आप पैसा मांगते हैं। आप आदत सुधारिए। सिर्फ सरकार की बदनामी कराते हैं आपलोग।

बता दें कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत अनुमंडल कार्यालय प्रांगण धमदाहा में बिहार सरकार की खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेशी सिंह ने लोक जन समस्याओं का सुनवाई की है। हजारों की संख्या में उपस्थित धमदाहा प्रखंड के विभिन्न पंचायत से आए 815 लोगों ने अपनी समस्या को लेकर मंत्री के समक्ष आवेदन दिया हैं। मंत्री ने कई मामलों में संबंधित विभाग के अधिकारी एवं मौके पर ही मामले के निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया तो कुछ मामलें का निष्पादन किया गया हैं। इस कार्यक्रम के समापन पर मंत्रीने कहा कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को केनगर प्रखंड में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

शनिवार को धमदाहा में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न विभाग से संबंधित लाए गए मामले की सूची को तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों का निष्पादन करने के लिए विभागीय अधिकारी को निर्देश दिया गया है। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी अनुपम, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संदीप गोल्डी, लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कुमारी ज्योति, भूमि सुधार उप समाहर्ता मोहित आनंद, अंचल अधिकारी कुमार रविंद्र नाथ, अनुमंडलीय अस्पताल धमदाहा की प्रभारी डॉ. नेहा भारती, विधुत विभाग के सहायक अभियंता नीरज कुमार की मौजूदगी रही।

कार्यक्रम में सबसे अधिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से 305 मामले सामने आए। वहीं विद्युत विभाग के 214 एवं खाद आपूर्ति विभाग के 112 मामले भी सामने आए है। इस जनसंवाद कार्यक्रम में एक दर्जन काउंटर लगाया गया था। जिसमें मुख्य रूप से कृषि, शिक्षा, समाज कल्याण, मनरेगा, विकास विभाग, पंचायती राज एवं नगर पंचायत शामिल थे। कार्यक्रम के दौरान के दर्जनों कार्यकर्ता भी मौजूद थे।

Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
