Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsBihar Newsnitish kumar minister dr prem kumar contesting bihar assembly election from gaya town
बिहार चुनाव: नीतीश के मंत्री प्रेम कुमार की राह नहीं आसान, नौवीं बार जीत के लिए तिकोना मुकाबला

बिहार चुनाव: नीतीश के मंत्री प्रेम कुमार की राह नहीं आसान, नौवीं बार जीत के लिए तिकोना मुकाबला

संक्षेप: 70 साल के प्रेम कुमार ने एमए, एलएलबी और पीएचडी तक की पढ़ाई की है। पहली बार उन्होंने 1990 के चुनाव में कांग्रेस के जय कुमार पालित को हराकर चुनाव जीता। इसके बाद कई बार कांग्रेस के अलग-अलग उम्मीदवार प्रतिद्वंद्वी बनकर प्रेम कुमार के सामने आते रहे लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा।

Mon, 27 Oct 2025 07:21 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान, मनोरंजन कुमार, गया जी
share Share
Follow Us on

गया टाउन विधानसभा क्षेत्र को अब तक आठ बार फतह करने वाले सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार बिहार के उन चंद विधायकों में हैं, जाे चुनाव नहीं हारे 1990 के विधानसभा चुनाव में बतौर भाजपा प्रत्याशी वह पहली बार जो जीते, तो यह सिलसिला जारी रहा। इस दौरान उनका राजनीतिक करियर भी लगातार ऊंचाई छूता गया। पार्टी संगठन में जिम्मेवारी और सरकार में मंत्री का पद संभालते रहे। इस बार चुनाव में भाजपा ने उनपर नौवीं बार भरोसा जताया है। हालांकि अबतक आमने-सामने की लड़ाई में बाजी मारने वाले भाजपा के कद्दावर नेता डॉ प्रेम कुमार के खिलाफ इस बार गया टाउन में दोतरफा घेरेबंदी है। ऐसे में उनके लिए चुनौती बढ़ गई है।

70 साल के प्रेम कुमार ने एमए, एलएलबी और पीएचडी तक की पढ़ाई की है। पहली बार उन्होंने 1990 के चुनाव में कांग्रेस के जय कुमार पालित को हराकर चुनाव जीता। इसके बाद कई बार कांग्रेस के अलग-अलग उम्मीदवार प्रतिद्वंद्वी बनकर प्रेम कुमार के सामने आते रहे लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। यानी पिछले आठ चुनाव में प्रेम कुमार ने प्रतिद्धंद्वियों को पटखनी दी है और 35 साल से एक ही क्षेत्र से विधायक हैं। वह अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं और गया टाउन विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण उनके लिए अनुकूल रहा है।

ये भी पढ़ें:पापा की हत्या की साजिश हो रही, मुन्ना शुक्ला को भागलपुर भेजने पर बिफरीं शिवानी
बिहार चुनाव 2025 की ताज़ा ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें।

पिछले तीन चुनावों से घटा जीत का अंतर

पिछले तीन विधानसभा चुनावों से सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार की जीत का अंतर घटता जा रहा है। प्रेम कुमार ने 2010 के चुनाव में भाकपा के जलालुद्दीन अंसारी को 28417 मतों से हराया था। वहीं, 2015 में उन्होंने कांग्रेस के प्रियरंजन डिंपल को 22789 वोट से हराया। वर्ष 2020 का चुनाव प्रेम कुमार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। प्रेम कुमार और कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव के बीच जोरदार टक्कर हुई।

जीत प्रेम कुमार की हुई। हार-जीत का अंतर 11898 रह गया। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर प्रेम कुमार और कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव आमने सामने हैं। राजनीति के खेल में माहिर दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे के दांव पेच जानते हैं। इसी बीच जन सुराज पार्टी ने पूर्व सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल को मैदान में उतार दिया है। मैदान में उतरते ही धीरेन्द्र ने पूरा जोर लगा दिया। सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार प्रेम कुमार व्यवसायी वर्ग के जिस वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखते हैं जन सुराज ने भी उन्हीं पर दांव खेला है।

ये भी पढ़ें:तारापुर में पहली बार ताज की आस में सम्राट चौधरी, RJD-जनसुराज से मुकाबला टफ

जीत का अंतर

वर्ष- 2020

प्रेम कुमार- 66932

अखौरी ओंकार नाथ - 55034

अंतर - 11898

वर्ष 2015

प्रेम कुमार - 66891

प्रियरंजन डिंपल - 44102

अंतर - 22789

वर्ष 2010

प्रेम कुमार - 55618

जलालुद्दीन अंसारी(सीपीआई) - 27201

अंतर - 28417

वैश्य समाज के वोटरों पर दावेदारी

अति पिछड़ी जाति से आने वाले प्रेम कुमार की वैश्य समाज पर अच्छी पकड़ मानी जाती है। गया टाउन में इनका वोट निर्णायक होता है। हालांकि कई बार इस समाज के वोटर नाराज होते हैं। लेकिन, मजबूत विकल्प नहीं मिलने से अंत-अंत तक प्रेम कुमार इन्हें मनाने में सफल हो जाते हैं। इस बार वैश्य वोटरों में सेंधमारी होने की संभावना है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होने के आसार है।

ये भी पढ़ें:बिहार चुनाव में महिलाओं को टिकट देने में कौन आगे, NDA और MGB ने कितनों को दिया
Nishant Nandan

लेखक के बारे में

Nishant Nandan
एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे निशांत नंदन डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक/प्रसारण मीडिया में लंबे समय तक काम कर चुके हैं। निशांत ने अपने करियर की शुरुआत ETV बिहार से की थी। इसके बाद वो मौर्य न्यूज, आर्यन न्यूज, न्यूज वर्ल्ड इंडिया जैसे संस्थानों में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। साल 2018 में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ डिजिटल पत्रकारिता का सफर शुरू करने के बाद निशांत साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। निशांत मूल रूप से बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। आरा में शुरुआती शिक्षा के बाद इन्होंने नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Bihar Assembly Elections Bihar Assembly Elections 2025 Bihar Elections अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Bihar Election Date, बिहार चुनाव 2025 , Bihar vidhan sabha seats और बिहार चुनाव 2025 की खबरें पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।