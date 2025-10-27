बिहार चुनाव: नीतीश के मंत्री प्रेम कुमार की राह नहीं आसान, नौवीं बार जीत के लिए तिकोना मुकाबला

संक्षेप: 70 साल के प्रेम कुमार ने एमए, एलएलबी और पीएचडी तक की पढ़ाई की है। पहली बार उन्होंने 1990 के चुनाव में कांग्रेस के जय कुमार पालित को हराकर चुनाव जीता। इसके बाद कई बार कांग्रेस के अलग-अलग उम्मीदवार प्रतिद्वंद्वी बनकर प्रेम कुमार के सामने आते रहे लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा।

गया टाउन विधानसभा क्षेत्र को अब तक आठ बार फतह करने वाले सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेम कुमार बिहार के उन चंद विधायकों में हैं, जाे चुनाव नहीं हारे 1990 के विधानसभा चुनाव में बतौर भाजपा प्रत्याशी वह पहली बार जो जीते, तो यह सिलसिला जारी रहा। इस दौरान उनका राजनीतिक करियर भी लगातार ऊंचाई छूता गया। पार्टी संगठन में जिम्मेवारी और सरकार में मंत्री का पद संभालते रहे। इस बार चुनाव में भाजपा ने उनपर नौवीं बार भरोसा जताया है। हालांकि अबतक आमने-सामने की लड़ाई में बाजी मारने वाले भाजपा के कद्दावर नेता डॉ प्रेम कुमार के खिलाफ इस बार गया टाउन में दोतरफा घेरेबंदी है। ऐसे में उनके लिए चुनौती बढ़ गई है।

70 साल के प्रेम कुमार ने एमए, एलएलबी और पीएचडी तक की पढ़ाई की है। पहली बार उन्होंने 1990 के चुनाव में कांग्रेस के जय कुमार पालित को हराकर चुनाव जीता। इसके बाद कई बार कांग्रेस के अलग-अलग उम्मीदवार प्रतिद्वंद्वी बनकर प्रेम कुमार के सामने आते रहे लेकिन हर बार हार का सामना करना पड़ा। यानी पिछले आठ चुनाव में प्रेम कुमार ने प्रतिद्धंद्वियों को पटखनी दी है और 35 साल से एक ही क्षेत्र से विधायक हैं। वह अत्यंत पिछड़ी जाति से आते हैं और गया टाउन विधानसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण उनके लिए अनुकूल रहा है।

पिछले तीन चुनावों से घटा जीत का अंतर पिछले तीन विधानसभा चुनावों से सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार की जीत का अंतर घटता जा रहा है। प्रेम कुमार ने 2010 के चुनाव में भाकपा के जलालुद्दीन अंसारी को 28417 मतों से हराया था। वहीं, 2015 में उन्होंने कांग्रेस के प्रियरंजन डिंपल को 22789 वोट से हराया। वर्ष 2020 का चुनाव प्रेम कुमार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। प्रेम कुमार और कांग्रेस के मोहन श्रीवास्तव के बीच जोरदार टक्कर हुई।

जीत प्रेम कुमार की हुई। हार-जीत का अंतर 11898 रह गया। इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर प्रेम कुमार और कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव आमने सामने हैं। राजनीति के खेल में माहिर दोनों खिलाड़ी एक-दूसरे के दांव पेच जानते हैं। इसी बीच जन सुराज पार्टी ने पूर्व सांसद धीरेन्द्र अग्रवाल को मैदान में उतार दिया है। मैदान में उतरते ही धीरेन्द्र ने पूरा जोर लगा दिया। सहकारिता मंत्री डॉ प्रेम कुमार प्रेम कुमार व्यवसायी वर्ग के जिस वोट बैंक पर अच्छी पकड़ रखते हैं जन सुराज ने भी उन्हीं पर दांव खेला है।

जीत का अंतर वर्ष- 2020

प्रेम कुमार- 66932

अखौरी ओंकार नाथ - 55034

अंतर - 11898

वर्ष 2015 प्रेम कुमार - 66891

प्रियरंजन डिंपल - 44102

अंतर - 22789

वर्ष 2010 प्रेम कुमार - 55618

जलालुद्दीन अंसारी(सीपीआई) - 27201

अंतर - 28417