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सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम से मिले नीतीश कुमार, बंद कमरे में 20 मिनट क्या हुई बात?

Apr 18, 2026 12:29 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के सरकारी आवास 5 देशरत्न मार्ग पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। तीनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक बात हुई।

सीएम सम्राट चौधरी और डिप्टी सीएम से मिले नीतीश कुमार, बंद कमरे में 20 मिनट क्या हुई बात?

Nitish Kumar meets CM Samrat Choudhary: सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद भी नीतीश कुमार ऐक्शन मोड में हैं। शुक्रवार को उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलकात की। नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के सरकारी आवास 5 देशरत्न मार्ग पहुंचे। इस दौरान डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी भी मौजूद थे। तीनों नेताओं के बीच बंद कमरे में करीब 20 मिनट तक बात हुई। इस मुलाकात की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की गईं। मुलाकात के दौरान सभी नेताओं के चेहरे खिले हुए दिखे।

सीएम बनने के बाद सम्राट चौधरी के आवास पर नीतीश कुमार पहली बार पहुंचे। इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का सरगर्मी से स्वागत किया। विजय कुमार चौधरी समेत दोनों नेता एक बंद कमरे में पहुंचे जहां करीब 20 मिनट तक बात हुई। इस बातचीत की कोई डिटेल अभी तक सामने नहीं आया है। माना जा रहा है कि सरकार के स्वरूप और सरकार में एनडीए के सभी दलों की भूमिका पर नेताओं के बीच चर्चा हुई। सम्राट चौधरी ने 15 अप्रैल को सीएम पद का शपथ ग्रहण किया। उनके साथ दो मंत्रियों विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव ने शपथ लिया। अगले माह में मंत्रिमडल का विस्तार किया जाएगा।

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नीतीश कुमार अक्सर अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के पास जाते रहते थे। उन्होंने इस परंपरा को कायम रखा है। सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम थे तब भी नीतीश कुमार सीएम रहते हुए उनके घर पर जाते थे। शुक्रवार को जब वे 5 देशरत्न मार्ग पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत किया गया।

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बिहार में पहली बार बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है जिसके मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनाए गए हैं। हालांकि, एनडीए का संकल्प है कि बिहार मे नीतीश मॉडल से सरकार चलेगी। उनकी योजनाओं और नीतियों को आगे की सरकार भी लागू करेंगी। नीतीश कुमार सरकार के अभाभवक के रूप में काम करेंगे। इसका एक नमूना गुरुवार को तब दिखा जब सम्राट चौधरी के आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया गया जिसमें राज्य भर से आए लोगों की फरियाद सीएम ने सुनी। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि राज्य में शराबबंदी कानून लागू रहेगा। जरूरत पड़ी इसे और सख्त बनाया जाएगा।

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20 सालों तक बिहार का मुख्यमंत्री रहने के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए हैं। 16 मार्च को चुनाव में उनकी जीत हुई। 10 अप्रैल को उन्होंने दिल्ली में राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली।14 अप्रैल को बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद 15 अप्रैलको नई सरकार ने आकार लिया जिसके मुखिया सम्राट चौधरी बनाए गए हैं।

Sudhir Kumar

लेखक के बारे में

Sudhir Kumar

टीवी, प्रिंट और डिजिटल पत्रकारिता में लगभग 18 साल का अनुभव रखने वाले सुधीर कुमार लाइव हिन्दुस्तान में अगस्त 2021 से बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर/को-ऑर्डिनेटर कार्यरत हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान दैनिक से इंटर्न के रूप में करियर की शुरुआत की। सुधीर ने लंबे समय तक ईटीवी/न्यूज18 में रिपोर्टर के रूप में बिहार और झारखंड में काम किया। दोनों राज्यों की राजनीति के साथ क्राइम, भूगोल और कल्चर की समझ रखते हैं। झारखंड में नक्सली वारदातों की कवरेज के साथ बिहार के चर्चित बालिकागृह कांड की पहली टीवी रिपोर्टिग कर गुनाहगारों का चेहरा उजागर किया। सुधीर ने स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक के मुद्दों को कवर किया है और ह्यूमैन रिलेशन्स पर भी लिखते हैं। साइंस बैकग्राउंड के विद्यार्थी सुधीर कुमार ने इंदिरा गांधी नैशनल ओपन यूनिवर्सिटी से पीजी डिप्लोमा किया है। डिजिटल कंटेंट क्रिएशन में खास रूचि रखते।

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