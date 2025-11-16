Hindustan Hindi News
Hindi NewsBihar NewsNitish Kumar may become Chief Minister of Bihar again BJP CM be elected only in one situation
नीतीश ही होंगे बिहार के मुख्यमंत्री? सिर्फ एक स्थिति में बन सकता है बीजेपी का सीएम

संक्षेप: बिहार में नए नई सरकार के गठन और मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने के पूरे आसार हैं। सिर्फ एक ही स्थिति में भाजपा से कोई सीएम बन सकता है।

Sun, 16 Nov 2025 10:53 AMJayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटना
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रिजल्ट में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद सियासी गलियारों में बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर चर्चाओं का दौर जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण पर मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार ही फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाला है। दूसरी ओर, चुनाव में बराबर सीटों पर लड़कर जेडीयू से 4 विधायक ज्यादा बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) का सीएम एक ही स्थिति में बन सकता है।

भाजपा नेताओं के अनुसार, पहले एनडीए में शामिल सभी पांचों दल (भाजपा, जदयू, लोजपा-आर, हम, आरएलएम) के विधायकों की बैठक होगी। उसमें सभी पार्टियां अपने-अपने विधायक दल के नेताओं को चुनेंगी। उसके बाद एनडीए की बैठक बुलाई जाएगी, उसमें सभी पांचों दलों के नेता-विधायक मिलकर गठबंधन के नेता यानी मुख्यमंत्री का चयन करेंगे।

नीतीश कुमार ही फिर से लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ?

अब तक की जानकारी के अनुसार नीतीश कुमार के ही फिर से मुख्यमंत्री बनने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं। चुनाव नतीजों के बाद जेडीयू के वरीय नेताओं की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश ही फिर से शपथ लेंगे। लोजपा-रामविलास के मुखिया चिराग पासवान ने भी नीतीश के ही फिर से मुख्यमंत्री बनने के संकेत दिए हैं।

हालांकि, भाजपा की ओर से नीतीश के नाम पर खुलकर नहीं कहा जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व पर छोड़ा है और कहा कि विधायक दल की बैठक के बाद सब साफ हो जाएगा। इससे सीएम पद पर थोड़ा संशय बना हुआ है।

एक ही स्थिति में बन सकता है भाजपा का सीएम

रिपोर्ट्स में एनडीए के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि सिर्फ एक ही स्थिति में भाजपा पहली बार बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, अगर खुद नीतीश कुमार कहें। नीतीश खुद से पहल करते हैं तो ही भाजपा का सीएम बन सकता है। ऐसे में अब सबकुछ उनकी इच्छा और फैसले पर निर्भर करता है।

भाजपा का मुख्यमंत्री बना तो जेडीयू से होगा एक डिप्टी सीएम

अगर इस स्थिति में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो नीतीश की पार्टी से एक डिप्टी सीएम बन सकता है। नीतीश अपने राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में किसी नेता को आगे करेंगे तो उसे सरकार में नंबर दो की पॉजिशन मिल सकती है। हालांकि, इसकी संभावना कम नजर आ रही है।

नीतीश कुमार के 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की पूरी संभावना नजर आ रही है। चुनाव से पहले विरोधी दलों के नेताओं की ओर से दावा किया जा रहा था कि भाजपा नतीजों के बाद नीतीश को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। ऐसे में जेडीयू किसी भी स्थिति में नीतीश के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री बनाने का रिस्क नहीं लेगी, जिससे विरोधियों को हमला करने का मौका मिल जाए।

Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat
राजनीतिक, सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन और अपराध जैसे विषयों पर लिखना पसंद है। मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं, अभी बिहार कवर कर रहे हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत, इंडिया न्यूज, वे-2-न्यूज, टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे संस्थानों में काम कर चुके हैं। समाचार के अलावा साहित्य पठन-लेखन में भी रुचि है। और पढ़ें
