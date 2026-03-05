Nitish Kumar Live: नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय? नितिन नवीन संग भर सकते हैं पर्चा, शाह रहेंगे मौजूद

5 Mar 2026, 07:17:17 AM IST
Nitish Kumar Live Updates: बिहार को बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिल सकता है। यहां गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र भरना लगभग तय माना जा रहा है, जिसके बाद राज्य में भाजपा का सीएम बनने की अटकलें तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चुनाव के लिए संभवतः गुरुवार को पटना में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) से जुड़े एक सूत्र ने बताया है कि कि जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष नीतीश कुमार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ अपने नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भी मौजूद रहने की उम्मीद है।
नीतीश कुमार के बाद कौन बन सकता है नया CM? रेस में ये 5 नाम
इससे पहले भाजपा ने राज्यसभा के लिए अपने दो उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, जिनमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का नाम शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को लगातार दूसरी बार राज्यसभा भेजे जाने की पुष्टि हो चुकी है।
नीतीश राज्यसभा जा रहे हैं या नहीं, सुबह 11 बजे साफ हो जाएगी स्थिति
हालांकि जद(यू) ने अभी तक अपने उम्मीदवारों के नामों की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। यह खबरें सामने आई हैं कि जद(यू) प्रमुख अपने बेटे के लिए उपमुख्यमंत्री पद के बदले सहयोगी भाजपा को सत्ता सौंप सकते हैं। माना जा रहा है कि पार्टी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को लगातार तीसरी बार उच्च सदन में नहीं भेजेगी, जबकि 'भारत रत्न' कर्पूरी ठाकुर के पुत्र केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को दोबारा राज्यसभा भेजा जा सकता है।
Nitish Kumar Live Updates: नीतीश को हटाकर बिहार पर पूरा कंट्रोल चाहती है भाजपा: कांग्रेस नेता
Nitish Kumar Live Updates: नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा के बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा की सीट देकर उन्हें राज्य की राजनीति से हटाने की योजना बना रही है। अल्वी ने नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की अटकलों पर ANI से बात करते हुए कहा, "BJP की पॉलिसी रही है कि उनके पास पूरी ताकत और अधिकार हो। वे बिहार पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। उनका मकसद नीतीश कुमार को राज्यसभा की सीट देकर, उन्हें दिल्ली भेजकर, और बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें मात देना है। यह मुमकिन भी है।"
5 Mar 2026, 07:04:11 AM IST
Nitish Kumar Live Updates: रिकॉर्ड 10वीं बार बने थे बिहार के सीएम
Nitish Kumar Live Updates: इससे पहले नीतीश ने लगभग चार महीने पहले 20 नवंबर को पटना में आयोजित भव्य समारोह में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वह बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में NDA को बंपर जीत मिली थी।
5 Mar 2026, 06:52:16 AM IST
Nitish Kumar Live Updates: बिहार की सत्ता भाजपा को सौंपने के लिए क्यों माने नीतीश?
Nitish Kumar Live Updates: सूत्रों की मानें तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे से पीछे उनका बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि जद(यू) प्रमुख अपने बेटे के लिए उपमुख्यमंत्री पद के बदले भाजपा को सत्ता सौंपने के लिए राजी हुए हैं।
5 Mar 2026, 06:37:50 AM IST
Nitish Kumar Live Updates: नीतीश ही लेंगे अंतिम निर्णय: विजय चौधरी
Nitish Kumar Live Updates: जनता दल यूनाइटेड (जदयू) के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बुधवार को कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के विकल्प पर विचार कर रहे हैं। चौधरी का यह बयान राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की समयसीमा समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले आया है। जद(यू) नेता से जब यह पूछा गया कि क्या पिछले सप्ताह 75 वर्ष के हुए नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं, तो चौधरी ने कहा, ''इस पर बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री ही अंतिम निर्णय लेंगे।''