Nitish Kumar Live: नीतीश कुमार का राज्यसभा जाना तय? नितिन नवीन संग भर सकते हैं पर्चा, शाह रहेंगे मौजूद

5 Mar 2026, 07:17:17 AM IST Nitish Kumar Live Updates: नीतीश को हटाकर बिहार पर पूरा कंट्रोल चाहती है भाजपा: कांग्रेस नेता Nitish Kumar Live Updates: नीतीश कुमार के इस्तीफे की चर्चा के बीच कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्यसभा की सीट देकर उन्हें राज्य की राजनीति से हटाने की योजना बना रही है। अल्वी ने नीतीश कुमार के राज्यसभा में जाने की अटकलों पर ANI से बात करते हुए कहा, "BJP की पॉलिसी रही है कि उनके पास पूरी ताकत और अधिकार हो। वे बिहार पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं। उनका मकसद नीतीश कुमार को राज्यसभा की सीट देकर, उन्हें दिल्ली भेजकर, और बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाकर उन्हें मात देना है। यह मुमकिन भी है।"

5 Mar 2026, 07:04:11 AM IST Nitish Kumar Live Updates: रिकॉर्ड 10वीं बार बने थे बिहार के सीएम Nitish Kumar Live Updates: इससे पहले नीतीश ने लगभग चार महीने पहले 20 नवंबर को पटना में आयोजित भव्य समारोह में रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। वह बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजग शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गठबंधन के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की थी। 2025 के विधानसभा चुनाव में NDA को बंपर जीत मिली थी।

5 Mar 2026, 06:52:16 AM IST Nitish Kumar Live Updates: बिहार की सत्ता भाजपा को सौंपने के लिए क्यों माने नीतीश? Nitish Kumar Live Updates: सूत्रों की मानें तो नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे से पीछे उनका बिगड़ता हुआ स्वास्थ्य है। वहीं सूत्रों का यह भी कहना है कि जद(यू) प्रमुख अपने बेटे के लिए उपमुख्यमंत्री पद के बदले भाजपा को सत्ता सौंपने के लिए राजी हुए हैं।