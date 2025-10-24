नीतीश के नेतृत्व एनडीए जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, मोदी ने कर्पूरी की धरती से भरी हुंकार

संक्षेप: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समस्तीपुर की रैली से कहा कि इस बार बिहार में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़कर एनडीए सरकार बनाएगा।

PM Modi Mission Bihar: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को पूर्व सीएम और समाजवादी नेता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर से मिशन बिहार का आगाज किया। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद पीएम की यह पहली रैली थी। लाखों की जनसभा में पीएम ने राजद और कांग्रेस पर भ्रष्टाचार और अपराध को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस चुनाव में जनता के समर्थन से एनडीए बिहार में जीत के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़कर सरकार बनाएगी।

पीएम ने कहा कि राजद और कांग्रेस वाले क्या कर रहे हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। ये लोग हजारों करोड़ के घाटला में जमानत पर चल रहे हैं। चोरी की इनकी ऐसी आदत ऐसी है कि जननायक की उपाधि की चोरी में लगे हैं। बिहार के लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर के इस अपमान को कभी नहीं भूलेंगे। जब नियत साफ हो और विजन स्पष्ट हो तो जनता भरपूर आशीर्वाद देती है। लेकिन इनकी नियत कभी सही नहीं रही बल्कि आपके हक हकूक की लूट पाट रही। अपने अपने परिवारों का भविष्य बनाने के लिए जनता की सुविधाओं की चोरी कर लेना इनकी प्राथमिकता है।

मोदी ने कहा कि पिछले 11 वर्षों में एक के बाद एक राज्यों में लोगों ने एनडी को बार-बार काम करने का मौका दिया। महाराष्ट्र की जनता ने पहले से कहीं अधिक प्रचंड जनादेश देकर हमारी एनडी की सरकार बनाई। हरियाणा में भी यही हुआ। तीसरे कार्यकाल के लिए भाजपा को पहले से अधिक सीटें दीं। मध्य प्रदेश में भी भाजपा कई सालों से सरकार चल रही है। वहां भी पिछले चुनाव में पार्टी को जबरदस्त जीत मिली। यही रुझान हमने गुजरात में देखा। यूपी और उत्तराखंड में हर 5 साल बाद सत्ता बदल जाती थी। लेकिन, वहां की जनता ने भी दूसरी बार मौका दिया। यह सारे उदाहरण बताते हैं कि एनडीए सुशासन,जनता की सेवा और विकास की गारंटी को हमेशा प्राथमिकता देता है। आज का उत्साह देखकर मुझे लगता है कि इस बार बिहार में भी नितीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए जीत के अपने पुराने सारे रिकॉर्ड को तोड़ देगा।