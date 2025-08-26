Nitish Kumar leaves for Delhi after meeting Modi minister in Patna stir before Bihar elections पटना में मोदी के मंत्री से मिल नीतीश कुमार दिल्ली रवाना, बिहार चुनाव से पहले हलचल, Bihar Hindi News - Hindustan
Nitish Kumar leaves for Delhi after meeting Modi minister in Patna stir before Bihar elections

पटना में मोदी के मंत्री से मिल नीतीश कुमार दिल्ली रवाना, बिहार चुनाव से पहले हलचल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार शाम को दिल्ली के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि वे दो दिन राष्ट्रीय राजधानी में रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश का दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है।

Jayesh Jetawat लाइव हिन्दुस्तान, पटनाTue, 26 Aug 2025 05:01 PM
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम के दिल्ली दौरे से सियासी हलचल तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के अलावा उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी उनकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा हो सकती है। दिल्ली जाने से पहले पटना में नीतीश ने नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से अपने आवास पर मुलाकात की।

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सीएम नीतीश कुमार मंगलवार शाम को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी दिल्ली गए हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश दो दिन राष्ट्रीय राजधानी में रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश का दिल्ली जाने का कार्यक्रम अचानक तय हुआ। इससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

रिपोर्ट्स की मानें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में भाजपा के वरीय नेताओं से मुलाकात हो सकती है। इस दौरान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की रणनीति और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। फिलहाल सीएम की ओर से आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है।

9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृ्ष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया है। जेडीयू पहले ही उनके समर्थन का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली दौरे के दौरान जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं।

नीतीश से मिलने पहुंचे धर्मेंद्र प्रधान

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मंगलवार को बिहार दौरे पर रहे। सुबह वे पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे। नीतीश और धर्मेंद्र प्रधान के बीच राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने इसके बाद ज्ञान भवन में आयोजित भाजपा युवा मोर्चा के बिहार यूथ कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं।