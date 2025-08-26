पटना में मोदी के मंत्री से मिल नीतीश कुमार दिल्ली रवाना, बिहार चुनाव से पहले हलचल

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार शाम को दिल्ली के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि वे दो दिन राष्ट्रीय राजधानी में रहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश का दिल्ली दौरा अहम माना जा रहा है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंगलवार को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम के दिल्ली दौरे से सियासी हलचल तेज हो गई है। आगामी विधानसभा चुनाव के अलावा उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी उनकी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ चर्चा हो सकती है। दिल्ली जाने से पहले पटना में नीतीश ने नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से अपने आवास पर मुलाकात की।

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सीएम नीतीश कुमार मंगलवार शाम को पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी दिल्ली गए हैं। बताया जा रहा है कि नीतीश दो दिन राष्ट्रीय राजधानी में रहेंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार नीतीश का दिल्ली जाने का कार्यक्रम अचानक तय हुआ। इससे सियासी गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।

रिपोर्ट्स की मानें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दिल्ली में भाजपा के वरीय नेताओं से मुलाकात हो सकती है। इस दौरान आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की रणनीति और सीट शेयरिंग के मुद्दे पर भी बात हो सकती है। फिलहाल सीएम की ओर से आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं दी गई है।

9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव होने वाला है। एनडीए की ओर से सीपी राधाकृ्ष्णन को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार घोषित किया गया है। जेडीयू पहले ही उनके समर्थन का ऐलान कर चुकी है। दिल्ली दौरे के दौरान जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति उम्मीदवार राधाकृष्णन से शिष्टाचार भेंट कर सकते हैं।