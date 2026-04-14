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जेडीयू विधायक दल का नया नेता कौन, नई सरकार में नीतीश किसे बनाएंगे डिप्टी सीएम?

Apr 14, 2026 12:30 pm ISTRitesh Verma लाइव हिन्दुस्तान, पटना
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Nitish JDU New Legislative Party Leader: बिहार में सबकी नजर भाजपा के मुख्यमंत्री पर है। लेकिन, जदयू को सीएम नीतीश कुमार की जगह पर जेडीयू के विधायक दल का नया नेता भी चुनना है। परंपरा से यह नेता डिप्टी सीएम होगा।

जेडीयू विधायक दल का नया नेता कौन, नई सरकार में नीतीश किसे बनाएंगे डिप्टी सीएम?

Nitish JDU New Legislative Party Leader: बिहार की राजनीति में आज व्यापक बदलाव का दिन है। राज्य को नए मुख्यमंत्री का नाम पता चलेगा, जो भाजपा का पहला सीएम होगा। जेडीयू और एनडीए विधायक दल के नेता के तौर पर सरकार चला रहे नीतीश कुमार आज इस्तीफे देने जा रहे हैं। नीतीश के इस्तीफा के बाद एनडीए विधायक दल तो भाजपा विधायक दल के नेता को अपना नेता चुन लेगा, लेकिन जदयू के विधायकों को नीतीश की जगह विधानमंडल दल का नया नेता चुनना होगा। नीतीश ने दोपहर 2 बजे सीएम आवास पर जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के विधायकों और विधान पार्षदों की बैठक बुलाई है। राज्यसभा सांसद बन चुके नीतीश अभी जेडीयू विधानमंडल दल के नेता हैं।

बिहार में चूंकि विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, इसलिए कोई नेता एमएलसी रहते हुए भी मुख्यमंत्री बन सकता है, बशर्ते विधानसभा में बहुमत हो। नीतीश विधान परिषद सदस्य के तौर पर सीएम बनते रहे हैं, क्योंकि वो विधानमंडल दल का नेता बनते रहे हैं। सरकार को बहुमत विधानसभा में साबित करना होता है, जहां विधायकों की गिनती होती है। जदयू के विधानमंडल दल के नेता नीतीश हैं। विधानसभा में श्रवण कुमार और विधान परिषद में ललन सर्राफ जदयू के उपनेता हैं। नीतीश के नेता पद से हटन के बाद दोनों सदनों में पार्टी को एक-एक नेता की जरूरत होगी। यह नाम आज 2 बजे की बैठक में तय हो सकता है।

विजय चौधरी या श्रवण कुमार, विधानसभा में जदयू विधायक दल का नेता कौन?

नीतीश जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे तो जदयू को विधानसभा और विधान परिषद में नया नेता चुनना ही होगा। विधानसभा में जदयू के 85 विधायक हैं। सरकार चलाने में नीतीश के सबसे करीब संसदीय कार्यमंत्री विजय कुमार चौधरी दिखते हैं और अहम फैसलों के वक्त नीतीश के साथ खड़े दिखते हैं। मौजूदा उप-नेता श्रवण कुमार नीतीश के बहुत भरोसेमंद, उनके ही इलाके और जाति से आते हैं। नीतीश के करीबी नेताओं में ही किसी के जदयू विधायक दल का नेता बनने की संभावना है। जेडीयू का नया नेता सिर्फ विधानसभा में पार्टी का चेहरा नहीं होगा, बल्कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए की नई सरकार में डिप्टी सीएम भी बन सकता है। इस वजह से जदयू विधायक दल के नेता के चुनाव पर भी सबकी नजर होगी।

नीतीश की जगह विधान परिषद में जदयू का नेता कौन- संजय, ललन या नीरज?

इसी तरह नीतीश के बाद विधान परिषद में जदयू को एक नेता चुनना होगा। एमएलसी में जेडीयू के उप-नेता ललन सर्राफ के अलावा नीतीश के बहुत करीबी संजय गांधी और पार्टी के प्रवक्ता नीरज कुमार हैं। संजय गांधी अभी मुख्य सचेतक (चीफ व्हिप) और नीरज कुमार सचेतक हैं। भाजपा के संजय मयूख उप मुख्य सचेतक और रीना देवी सचेतक हैं। नीतीश के बाद काउंसिल में जदयू का नया नेता कौन बनता है, ये भी नीतीश कुमार तो तय करना होगा। चीफ और डिप्टी चीफ व्हिप पदों पर अदला-बदली करके भाजपा का चीफ और जदयू का डिप्टी चीफ व्हिप बन सकता है।

Ritesh Verma

लेखक के बारे में

Ritesh Verma
रीतेश वर्मा पत्रकारिता में 25 साल से अलग-अलग भूमिका में अखबार, टीवी और डिजिटल में काम कर चुके हैं। दैनिक जागरण के साथ बिहार में 5 साल तक जिला स्तर की प्रशासनिक और क्राइम रिपोर्टिंग करने के बाद रीतेश ने आईआईएमसी, दिल्ली में दाखिला लेकर पत्रकारिता की पढ़ाई की। एक साल के अध्ययन ब्रेक के बाद रीतेश ने विराट वैभव से दोबारा काम शुरू किया। फिर दैनिक भास्कर में देश-विदेश का पेज देखा। आज समाज में पहले पन्ने पर काम किया। बीबीसी हिन्दी के साथ आउटसाइड कंट्रीब्यूटर के तौर पर जुड़े। अखबारों के बाद रीतेश ने स्टार न्यूज के जरिए टीवी मीडिया में कदम रखा। रीतेश ने टीवी चैनलों में रिसर्च डेस्क पर लंबे समय तक काम किया है और देश-दुनिया के विषयों पर तथ्यपरक जानकारी सहयोगियों को आगे इस्तेमाल के लिए मुहैया कराई है। सहारा समय और इंडिया न्यूज में भी रीतेश रिसर्च का काम करते रहे। इंडिया न्यूज की पारी के दौरान वो रिसर्च के साथ-साथ चैनल की वेब टीम के हेड बने और इनखबर न्यूज पोर्टल को बतौर संपादक शुरू किया। लाइव हिन्दुस्तान के साथ एडिटर- न्यू इनिशिएटिव के तौर पर पिछले 6 साल से जुड़े रीतेश फिलहाल उत्तर प्रदेश और बिहार की खबरों और दोनों राज्यों की टीम को देखते हैं। और पढ़ें
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