Hindi NewsBihar NewsNitish Kumar kind to migrant workers providing 4 lakh rupees to dependents in accident death
प्रवासी मजदूरों पर नीतीश मेहरबान, हादसे में मौत आश्रितों का चार लाख; परिजनों के जख्म पर मरहम भी

प्रवासी मजदूरों पर नीतीश मेहरबान, हादसे में मौत आश्रितों का चार लाख; परिजनों के जख्म पर मरहम भी

संक्षेप:

प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मौत के बाद उनके शव को राज्य सरकार अपने खर्चे पर घर तक पहुंचाएगी। घायल मजदूरों का पहले की तरह मुफ्त इलाज होगा। परिजनों के दी जाने वाली सहायता राशि को डबल कर 4 लाख कर दिया गया है।

Feb 06, 2026 10:07 pm ISTSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में दुर्घटना में प्रवासी मजदूरों के निधन पर उनके परिजनों को चार लाख रुपए की सहायता राशि को मंजूरी मिल गई। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सहायता राशि को दोगुना करने का निर्णय लिया गया। इस समय प्रवासी मजदूरों के निधन पर उनके परिजनों को दो लाख रुपए की सहायता मिलती है। इसके लिए बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना (संशोधन) नियमावली 2023 में संशोधन किया गया है।

प्रवासी मजदूरों की दुर्घटना में मौत के बाद उनके शव को राज्य सरकार अपने खर्चे पर घर तक पहुंचाएगी। घायल मजदूरों का पहले की तरह मुफ्त इलाज होगा। इसके पहले अगस्त 2023 में सहायता राशि को एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपए किया गया था। प्रवासी मजदूरों के हित में सरकार का यह बड़ा फैसला है।

17 प्रस्तावों को दी मंजूरी

बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर सहमति प्रदान की गयी। इसके तहत सुपौल के वीरपुर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण राज्य सरकार के संसाधन से कराने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने के लिए 349 करोड़ रुपए की राशि जारी करने के साथ-साथ विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान तृतीय अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गयी। विभिन्न योजनाओं के लिए धनराशि जारी करने की स्वीकृति भी दी गई।

Nitish Cabinet Nitish Kumar
