JDU Candidates List: आ गई जेडीयू उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, 57 कैंडिडेट के नाम पर मुहर, किसे कहां से उतारा

संक्षेप: JDU Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए जदयू ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में जदयू ने 57 उम्मीदवार उतारे हैं। 

Wed, 15 Oct 2025 01:07 PMHimanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, पटना
JDU Candidates List: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जनता दल यूनाइटेड (जदयू) ने अपने 57 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में जदयू के वरिष्ठ नेताओं ने इन नामों का ऐलान किया। इस सूची पर अंतिम मुहर खुद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने लगाई। पार्टी के अंदर कई दौर की चर्चाओं और मैराथन बैठकों के बाद उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया पूरी की गई।

जदयू ने इस बार भी भाजपा और अन्य एनडीए घटक दलों के साथ समन्वय पर खास ध्यान दिया है। एनडीए में हुए सीट बंटवारे के मुताबिक, जदयू 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। बाकी सीटों पर भाजपा और सहयोगी दलों के प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे।

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) की सीट और कैंडिटेट की लिस्ट

आलमनगर - नरेन्द्र नारायण यादव

बिहारीगंज - निरंजन कुमार मेहता

सिंहेश्वर - रमेश ऋषिदेव

मधेपुरा - कविता शाह

सोनबरसा - रत्नेश साहा

महिषी - गुंजेश्वर साह

कुशेश्वरस्थान - अतिरेक कुमार

बेनीपुर - विनय कुमार चौधरी

दरभंगा ग्रामीण - ईश्वर मंडल

बहादुरपुर - मदन सहनी

गायघाट - कोमल सिंह

मीनापुर - अजय कुशवाहा

सकरा - आदित्य कुमार

कांटी - अजीत कुमार

कुचायकोट - अमरेंद्र कुमार पांडेय

भोरे - सुनील कुमार

हथुआ - रामसेवक सिंह

बरौली - मंजीत सिंह

जीरादेई - भीषम कुशवाहा

रघुनाथपुर - विकास कुमार सिंह उर्फ जीशु सिंह

बड़हरिया - इन्द्रदेव पटेल

महाराजगंज - हेम नारायण साह

एकमा - धुमल सिंह

मांझी - रणधीर सिंह

परसा - छोटे लाल राय

वैशाली - सिद्धार्थ पटेल

राजापाकर - महेन्द्र राम

महनार - उमेश सिंह कुशवाहा

कल्याणपुर - महेन्द्र हजारी

वारिसनगर - डॉ. मांजरीक मृणाल

समस्तीपुर - अश्वमेघ देवी

मोरवा - विद्याशागर सिंह निषाद

सरायरंजन - विजय कुमार चौधरी

विभूतिपुर - रवीना कुशवाहा

हसनपुर - राज कुमार राय

चेहरा बरियारपुर - अभिषेक कुमार

मटिहानी - राजकुमार सिंह

अलौली - रामचंद्र सदा

खगड़िया - बब्बू मंडल

बेलदौर - पन्ना लाल पटेल

जमालपुर - नचिकेता मंडल

सूर्यगढ़ा - रामानंद मंडल

शेखपुरा - रणधीर कुमार सोनी

बरबीघा - डॉ. कुमार पुष्पंजय

अस्थावां - जितेन्द्र कुमार

राजगीर - कौशल किशोर

इस्लामपुर - रोहित रंजन

हिलसा - कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया

नालंदा - श्रवण कुमार

हरनौत - हरिनारायण सिंह

मोकामा - अनंत सिंह

फुलवारी - श्याम रजक

मसौढ़ी - अरुण मांझी

संदेश - राधा चरण साह

जगदीशपुर -भगवान सिंह कुशवाहा

डुमरांव - राहुल सिंह

राजपुर - संतोष कुमार निराला

हिमांशु तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं। वे करियर, एजुकेशन और जॉब्स से जुड़ी खबरें बनाते हैं। यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी, आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं पर इनकी पैनी नजर रहती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक, जामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 2016 में इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत की और लाइव हिन्दुस्तान से पहले न्यूज, इंडिया टीवी और एबीपी न्यूज जैसे बड़े मीडिया हाउस में काम कर चुके हैं हैं। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा हिमांशु को राजनीति, देश-विदेश, रिसर्च और मनोरंजन बीट का भी अनुभव है। और पढ़ें
Bihar News Bihar Elections Nitish Kumar
